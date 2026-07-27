La “magia” del interés compuesto: cuánto puede crecer una inversión si se dejan pasar los años
El tiempo es uno de los mayores aliados de cualquier inversor. Cómo funciona el interés compuesto, por qué se lo conoce como el “efecto bola de nieve” y de qué manera una inversión puede multiplicarse con el paso de los años.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 27 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.