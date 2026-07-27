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Durante los últimos días la conversación económica giró alrededor de un número: 1.800. La declaración del vocero presidencial Adrián Ravier instaló ese debate y generó ruido. Pero una vez superada la polémica política, hay una pregunta económica más interesante. No es si el dólar puede valer $ 1800. Es cuándo y a qué velocidad llegaría.

El nivel del tipo de cambio importa. Mucho. Un dólar demasiado apreciado puede deteriorar la competitividad, encarecer los costos locales medidos en moneda dura y estimular la demanda de importaciones. Una corrección brusca, en cambio, puede trasladarse a los precios, acelerar la inflación y volver a alterar las decisiones de consumo, ahorro e inversión.

El nivel es solo una parte del análisis. Un mismo precio puede describir escenarios económicos completamente diferentes: un dólar de $ 1800 implicaría una suba del 18,5% desde los $ 1520 actuales.

Si se diera en un mes sería un salto discreto del tipo de cambio producto de una gran corrida, similar a la que ocurrió el 30 de agosto de 2018. En cambio, si se diera una suba del 18% en los próximos 12 meses implicaría un avance por debajo de la inflación. Entonces ¿Cuándo va a llegar a los $ 1800?

Hoy el mercado no está dispuesto a pagar un precio compatible con un dólar de $ 1800 para diciembre.

Primero, la foto actual. El dólar oficial empezó el año en $1.480. Desde entonces, la inflación acumulada, incluyendo julio, ronda el 18%. Si el tipo de cambio hubiera avanzado en línea con los precios, hoy debería valer $ 1746, para estar en el mismo lugar en términos reales que en enero. ¿Significa esto que el dólar debería valer $ 1746? No. El dólar es un precio, se define por oferta y demanda.

Sin embargo, hoy el tipo de cambio está 13% abajo en términos reales. Al mismo tiempo, el techo de la banda cambiaria es de $ 1840. Es decir, el número que dominó la discusión pública está contenido dentro de los límites previstos por el propio régimen cambiario.

Proyecciones

¿Cuánto va a valer el dólar en diciembre? Ningún economista serio puede responder esa pregunta con un número exacto. Las proyecciones cambiarias son escenarios probabilísticos: buscan estimar el rango más probable de valores, no adivinar una cotización puntual.

Una primera forma de estimar el dólar de fin de año es mirar los contratos de dólar futuro. En ese mercado se negocia hoy el precio del dólar para una fecha futura. El contrato con vencimiento en diciembre de 2026 cotiza en $1.640.

Ese número no es una predicción. Es el precio que hoy está dispuesto a pagar el mercado para cubrirse. Por eso, incorpora las expectativas de quienes compran y venden, el costo de esa cobertura y las expectativas sobre la política cambiaria. Hay que tener en cuenta que en este mercado puede llegar a haber eventuales intervenciones oficiales. Por eso de los tres métodos es el que da un valor más bajo.

¿Cuándo aparece entonces un dólar de $ 1800? Recién en los contratos con vencimiento en mayo de 2027. Dicho de otra manera: hoy el mercado no está dispuesto a pagar un precio compatible con un dólar de $ 1800 para diciembre. Para que esa curva cambie, primero tendría que cambiar el escenario económico que hoy descuentan los inversores.

El segundo método consiste en proyectar el dólar con la inflación. Si el tipo de cambio simplemente acompañara la suba de precios esperada para el segundo semestre, terminaría el año cerca de $ 1690.

Este escenario también permite poner en contexto los ritmos de la economía. Un dólar de $1.690 en diciembre implica una tasa de depreciación del peso cercana al 1,8% mensual durante el segundo semestre.

El dato no es menor. Para que el incentivo a permanecer en pesos se mantenga, el Gobierno necesita que la tasa de interés y, sobre todo, la inflación continúen por encima de la velocidad de suba del dólar. Esa diferencia es uno de los pilares sobre los que hoy descansa el esquema cambiario.

El tercer método es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica todos los meses el Banco Central. Allí participan bancos, consultoras y economistas. El último informe proyecta un dólar oficial de $1.673 para diciembre de 2026.

Para que el incentivo a permanecer en pesos se mantenga, el Gobierno necesita que la tasa de interés y, sobre todo, la inflación continúen por encima de la velocidad de suba del dólar.

Como toda encuesta, el REM no intenta adivinar el futuro. Resume cuál es hoy el escenario central que imaginan quienes siguen profesionalmente la economía argentina. Si cambian las condiciones económicas o políticas, esas proyecciones también cambian. Pero, con la información disponible hoy, tampoco ubican al dólar en $ 1800 para fin de año.