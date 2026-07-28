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Los activos argentinos atraviesan otra rueda en rojo, en línea con un contexto internacional más adverso, marcado por la fuerte caída del petróleo y la cautela de los inversores antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed). El S&P Merval pierde más de 2%, los ADR argentinos en Wall Street registran bajas generalizadas de hasta 3%y el riesgo país vuelve a subir hasta los 450 puntos.

La corrección se daluego del fuerte rebote que habían mostrado las acciones locales en las últimas semanas y en una jornada en la que el precio del Brent se desploma más de 4%, una noticia que golpea especialmente a las compañías energéticas.

El S&P Merval baja 2,09% hasta los 3.236.286 puntos, mientras que el riesgo país avanza 2,3%, lo que refleja una mayor cautela sobre los activos soberanos.

En la plaza local predomina el rojo. Entre las acciones líderes, las mayores bajas correspondieron a BBVA (-3,04%), Supervielle (-2,95%) y TGS (-2,83%). La única excepción es Aluar, que logró cerrar con una suba de 0,30%.

En Wall Street la tendencia es similar. Los ADR argentinos operan con pérdidas de hasta casi 4%. Las mayores bajas son para Transportadora de Gas del Sur (-3,94%), Grupo Supervielle (-3,78%) y BBVA Argentina (-3,60%).

Uno de los factores que más pesa sobre el mercado fue la caída del petróleo. El Brent retrocede 4,2%, hasta los u$s 82,26 por barril, profundizando la corrección iniciada tras el fuerte salto provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El movimiento impacta especialmente sobre empresas como YPF, que pierde 2,34% en Nueva York, además de Pampa Energía (-1,58%), Central Puerto (-2,32%) y Transportadora de Gas del Sur (-3,94%).

El contexto global

El contexto internacional también contribuye a la toma de ganancias. Los inversores prefieren reducir exposición antes de la decisión de política monetaria de la Fed, prevista para este miércoles. El mercado espera que el organismo mantenga sin cambios la tasa de interés, aunque buscará pistas sobre el momento en que podrían comenzar nuevos recortes.

A esa expectativa se suma una semana cargada de balances corporativos en Estados Unidos. Empresas como Microsoft, Meta, Apple y Amazon presentarán resultados entre martes y jueves, por lo que cualquier sorpresa podría aumentar la volatilidad global.

En ese escenario, el mercado argentino vuelve a mostrar una elevada sensibilidad al humor externo. La combinación de una baja del petróleo, una mayor aversión al riesgo y la espera por definiciones de la Fed termina inclinando la balanza hacia una jornada de ventas, tanto en acciones como en bonos y el riesgo país se aleja nuevamente de los mínimos recientes.