Rueda negativa en la Bolsa: el Merval cae, los ADR retroceden hasta 4% y el riesgo país trepa hasta 450 puntos
Los activos argentinos operan otra jornada en baja: el S&P Merval cayó más de 2%, los ADR retrocedieron hasta 4% en Wall Street y el riesgo país volvió a los 450 puntos. La caída del petróleo y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal marcaron el pulso de los mercados.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 28 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.