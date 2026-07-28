Invertir en empresas líderes de Wall Street sin salir de Argentina es posible gracias a los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

Estos instrumentos, que cotizan en el mercado local, representan acciones de compañías que operan en bolsas del exterior y se negocian en pesos a través de cualquier broker habilitado por la CNV.

Para un inversor, los Cedears son una puerta de entrada a carteras diversificadas: desde gigantes tecnológicos hasta aerolíneas, minoristas o energéticas.

Cada uno de esos activos tiene su propio calendario corporativo, con eventos que pueden influir en la rentabilidad y en la estrategia de inversión: publicación de resultados, cambios en la conducción, lanzamientos de productos y, entre ellos, los pagos de dividendos.

Esta semana, dos empresas muy seguidas por los inversores de Cedears concentran la atención: Marvell Technology (MRVL), ligada al negocio de los semiconductores y la inteligencia artificial, y Delta Air Lines (DAL), una de las mayores aerolíneas de Estados Unidos distribuirán dividendos el 30 de julio, lo que ofrece una buena excusa para repasar cómo funcionan estos pagos y qué implica operar estos Cedears desde Argentina.

Dos gigantes, un mismo evento: pago de dividendos

El calendario corporativo de Wall Street, además de incluir resultados o anuncios estratégicos, contiene fechas clave para los inversores, como los pagos de dividendos, que distribuyen parte de las ganancias entre los accionistas.

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Marvell y Delta pertenecen a industrias completamente diferentes, pero coinciden en un mismo acontecimiento: distribuirán dividendos entre quienes reunían las condiciones para cobrarlos según el calendario establecido previamente por cada empresa.

En ambos casos, el pago está programado para el 30 de julio de 2026, aunque con montos, historias y perfiles de riesgo muy distintos.

Marvell Technology: semiconductores con foco en IA

Marvell Technology diseña semiconductores para centros de datos, redes de telecomunicaciones, infraestructura de computación en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial .

La compañía se benefició en los últimos años de la fuerte demanda de chips para infraestructura de IA, un segmento que creció junto con el desarrollo de modelos generativos y la expansión de los grandes centros de datos.

En este contexto, Marvell mantiene una política de dividendos modesta pero regular: anunció un dividendo trimestral de US$ 0,06 por acción, con fecha ex dividendo el 10 de julio y pago el 30 de julio de 2026.

Para un inversor de Cedears, esto implica que quienes tengan el certificado en cartera antes de la fecha ex dividendo recibirán, en pesos, el equivalente a ese monto (ajustado por la relación de conversión del Cedear y el tipo de cambio que aplique el agente de liquidación).

Delta Air Lines: una aerolínea que vuelve a premiar al accionista

Delta Air Lines es una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, con una extensa red de vuelos domésticos e internacionales.

Tras el fuerte impacto de la pandemia en el sector, la compañía logró recuperar sus niveles de actividad con el repunte de la demanda corporativa y turística. Esa mejora en sus resultados le permitió retomar y reforzar una política de remuneración a los accionistas.

En junio, Delta anunció un aumento de aproximadamente 15% en su dividendo trimestral, que pasó a US$ 0,2150 por acción. El pago también está programado para el 30 de julio de 2026, con fecha ex dividendo el 9 de julio.

A diferencia de Marvell, Delta ofrece un dividendo más relevante en términos de yield, reflejo de una empresa madura, con generación de caja estable y un historial reciente de aumentos de payout.

Cómo operar MRVL y DAL con Cedears desde Argentina

Los inversores argentinos pueden acceder tanto a Marvell Technology como a Delta Air Lines mediante Cedears, instrumentos que cotizan en el mercado local y representan acciones de compañías que operan en bolsas del exterior.

Los Cedears se negocian a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o sociedad de bolsa habilitada por la CNV, utilizando una cuenta comitente.

El proceso es similar al de comprar una acción argentina:

abrir una cuenta en un broker regulado;

transferir los fondos;

buscar el Cedear correspondiente (por ejemplo, MRVL y DAL , o sus tickers locales);

ingresar una orden de compra indicando la cantidad de certificados o el monto a invertir.

Una de las principales ventajas de los Cedears es que permiten acceder a empresas internacionales sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Además, muchos de ellos pueden adquirirse en cantidades reducidas gracias a sus relaciones de conversión, lo que facilita el acceso incluso para pequeños inversores.

En el caso de los dividendos, los agentes de liquidación suelen acreditar el monto en pesos en la cuenta comitente, convirtiendo los dólares del dividendo al tipo de cambio que corresponda (según las reglas de cada ALyC y la normativa vigente).