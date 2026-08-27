La inteligencia artificial y el análisis de datos están cambiando la forma en que los negocios venden por internet. Hoy, muchas decisiones que antes dependían solo de la intuición pueden apoyarse en información concreta sobre búsquedas, hábitos de compra, consultas frecuentes y comportamiento de los usuarios.

En comercio electrónico, esos datos ayudan a entender qué productos despiertan más interés, cuándo conviene reforzar una campaña o qué preguntas se repiten antes de una compra. La IA puede ordenar esa información y convertirla en recomendaciones útiles para mejorar catálogos, atención al cliente o planificación de stock.

Cómo los datos ayudan a tomar mejores decisiones

A nivel global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la inteligencia artificial puede aportar al crecimiento de la productividad y transformar la demanda de habilidades, aunque su impacto depende de cómo se adopte y de la capacidad de las organizaciones para integrarla con criterio. Por eso, el foco ya no está solo en incorporar herramientas, sino en usarlas bien.

Para una PyME, esto puede traducirse en acciones concretas: respuestas automáticas para consultas simples, segmentación de audiencias, análisis de reseñas, detección de productos con mayor rotación o recomendaciones personalizadas. Son usos prácticos que ayudan a mejorar la experiencia de compra sin perder de vista la relación con el cliente.

Soluciones basadas en IA permiten a las PyMEs conocer mejor a sus clientes (Foto Mercado Libre).

Qué lugar ocupan estas herramientas en el comercio electrónico

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) destaca que el comercio electrónico continúa evolucionando en logística, financiamiento y experiencia de compra. En ese contexto, la información se vuelve un insumo clave para adaptarse a consumidores más acostumbrados a comparar opciones, revisar condiciones y elegir canales que les resulten simples.

En esta línea, Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, es una muy buena oportunidad para adquirir conocimientos. El evento es un espacio de conexión con la plataforma y con las principales tendencias del comercio electrónico.

Contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y referentes de la industria, y cinco escenarios con distintas temáticas, entre las que se destacan inteligencia logística, publicidad con IA y otras tendencias del sector.

Esta propuesta puede resultar útil para quienes buscan entender cómo aplicar estas herramientas de manera gradual y con objetivos concretos. Para quienes quieran asistir, la compañía informó que la jornada será presencial y se desarrollará de 9.30 a 19.00h. Ya se pueden conseguir las entradas en el sitio oficial y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Los beneficios del uso de IA

Antes de finalizar, cabe señalar que la IA no reemplaza la estrategia del negocio: puede ayudar a ordenar datos, acelerar tareas y detectar patrones, pero las decisiones siguen dependiendo de conocer al público, definir prioridades y medir resultados.

Descubrí cómo estas tecnologías se vuelven más relevantes cuando se integran a problemas reales, como responder mejor, publicar con más precisión, organizar procesos y mejorar la experiencia del comprador en este encuentro en el que se espera la asistencia de más de 8.000 personas.