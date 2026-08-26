Aunque algunas veces no se tiene en cuenta, el networking sigue siendo una herramienta relevante para emprendedores y PyMEs porque permite acceder a información, contactos y experiencias que muchas veces no están disponibles en los canales formales de capacitación.

En sectores dinámicos como el comercio electrónico, compartir aprendizajes con otros vendedores, proveedores y especialistas puede ayudar a tomar mejores decisiones de cara al futuro.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) señala que el e-commerce se consolidó como un canal estructural del consumo argentino y que en 2025 registró 253 millones de órdenes de compra y 25,1 millones de compradores. Esos datos muestran que vender online es crucial para el crecimiento dentro del mercado. En el primer semestre de 2026, las ventas online aumentaron un 28% respecto del mismo período de 2025.

En ese escenario, contarcon una red de contactos puede ser útil para resolver problemas cotidianos del negocio: logística, medios de pago, atención al cliente, comunicación digital o gestión de inventario. No se trata solo de conseguir clientes, sino de aprender de pares que atraviesan procesos similares.

Intercambiar experiencias con otros emprendedores ayuda a encontrar soluciones prácticas para los desafíos diarios de un negocio.

Los eventos del sector funcionan como espacios de intercambio porque reúne en un mismo lugar a vendedores, marcas, proveedores de servicios y especialistas. Esa combinación permite conocer tendencias, comparar soluciones y abrir conversaciones que después pueden transformarse en alianzas o mejoras concretas.

Qué puede aportar un evento sectorial a emprendedores y PyMEs

Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural,propone ese tipo de encuentro para emprendedores, PyMEs y marcas vinculadas al comercio digital. Según la información difundida por la compañía, la jornada contarácon más de 50 charlas, más de 80 oradores y cinco escenarios temáticos.

El encuentro tendrá una dinámica presencial de jornada completa: las actividades comenzarán a las 9.30 y las actividades finalizarán a las 19hs. Las entradas que ya se pueden conseguir a través https://www.mercadolibreexperience.com.ar/ se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Este encuentroes ideal para quienes buscan conocer más sobre las últimas tendencias de venta en los distintos canales online, estar al día con herramientas, formas de consumo y nuevas soluciones puede marcar una diferencia en la forma de organizar el negocio.

Además, el networking permite validar ideas antes de implementarlas. Conversar con otros actores del ecosistema ayuda a detectar qué prácticas funcionan, qué errores conviene evitar y qué herramientas pueden adaptarse mejor al tamaño y al momento de cada proyecto.

El valor de este tipo de encuentros no está solo en las charlas, sino también en las conversaciones que se generan alrededor. Para muchos emprendedores, una recomendación, un contacto o una experiencia compartida pueden ser el punto de partida para ordenar mejor su estrategia digital.