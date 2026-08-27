AME6855. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/04/2026.- El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, participa en una rueda de prensa antes de realizar una exhibición este domingo en las calles de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

A través de un video publicado en sus redes sociales, el equipo de Fórmula 1 BWT Alpine confirmó la renovación del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la máxima categoría.

Así, el argentino será piloto titular de la escudería francesa por segundo año consecutivo junto a su compañero, Pierre Gasly, quien representa al equipo desde el 2023.

Colapinto había llegado a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025 y luego ocupó una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan.

Luego, el argentino fue ratificado para 2026 y logró una marcada evolución durante el campeonato, en el que sumó 19 puntos en seis Grandes Premios y colaboró para que la escudería alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

La presentación de la renovación se realizó a través de un video actuado publicado en las redes de Alpine del que participaron tanto Colapinto y Gasly como Flavio Briatore, director deportivo del equipo, y Steve Nielsen, director general

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