En esta noticia El consumidor como creador

Mercado Libre fue evolucionando en su relación con los consumidores y pasó de ser una marca 100 por ciento funcional a una que también construye desde lo emocional.

En la consolidación de este proceso, la marca fue elegida, por sexto año consecutivo, como la preferida por los líderes de opinión en el ranking que hace la revista APERTURA con la consultora SEL.

“Creo que los consumidores están valorando este camino: somos la plataforma que resuelve su vida cotidiana, pero también la que está presente en los momentos que más los movilizan , ya sea un partido de fútbol, una carrera de Fórmula 1 o el descubrimiento de un producto a través de alguien en quien confía”, responde Juan Lavista, VP de Marketing Commerce de Mercado Libre.

A largo plazo, el líder del área menciona otro reto que los entusiasma: “Consolidar a Mercado Libre como la marca latinoamericana que compite en los escenarios globales más exigentes y que al mismo tiempo sigue siendo la marca de la familia, del emprendedor, del vendedor que crece”.

Los indicadores que la empresa utiliza para medir su relación con los usuarios es la cantidad de compradores únicos que, en el primer semestre de 2026, alcanzó los 84 millones, lo que representa un crecimiento del 26 por ciento versus el mismo período del año pasado. “Un crecimiento histórico”, asegura el ejecutivo, quien recalca que más allá del volumen lo que les importa es la calidad del crecimiento. “Los nuevos compradores son cada vez más variados: personas que tenían acceso a Internet pero nunca habían comprado online, consumidores que llegaron por una recomendación de un creador, usuarios que descubrieron Mercado Libre desde una categoría nueva como Belleza o Consumo masivo. Al mismo tiempo, quienes ya nos eligen siguen profundizando su relación, lo que confirma que la experiencia está funcionando”, detalla el especialista en el tema.

Fashion, Belleza y Consumo masivo siguen siendo categorías estratégicas para el crecimiento de Mercado Libre. Según Lavista, están mostrando un muy buen dinamismo. “ Son categorías de alta recurrencia: cuando alguien empieza a comprar cosmética o indumentaria en nuestra plataforma, tiende a volve r.”, explica. De hecho, acaban de registrar una marca de indumentaria en la región, Balse, aunque desde la empresa aseguran que aún no se implementará en la Argentina.

Juan Lavista, VP de Marketing Commerce de Mercado Libre

A la hora de elegir una categoría donde quieren seguir acelerando consumo masivo es la de más potencial. “La combinación de precio competitivo, logística rápida y la posibilidad de descubrir productos a través del programa de creadores es una fórmula muy poderosa”, señala el líder del área, quien detalla que, para avanzar en un nuevo segmento, el criterio es poder ofrecer una propuesta realmente diferencial que contempla: precio competitivo, entrega en tiempo y surtido real. “Si alguno de esos tres elementos no está, no escalamos”, asegura, aunque prefiere no especificar las categorías que están analizando.

En el contexto actual, Lavista no cree que el precio sea la variable que predomine a la hora de elegir a Mercado Libre u otra plataforma, sino que la confianza y la experiencia son tan importantes como la oportunidad económica. “Las tres cosas son importantes, pero en un orden que probablemente antes no era tan evidente. El consumidor de hoy llega a la compra mucho más informado: ya comparó precios, leyó reseñas, ya vio videos de creadores. En ese recorrido, l a confianza en la plataforma y la experiencia de compra se volvieron tan importantes como el precio ”, señala.

El precio -aclara el ejecutivo- sigue siendo la puerta de entrada, pero no es suficiente para retener. Así, siguen buscando formas de generar nuevas ocasiones de compra con propuestas como los Fechas Dobles.

Puesto Marca 1 Mercado Libre 2 YPF 3 Arcor 4 Toyota 5 Coca-Cola 6 Cervecería y Maltería Quilmes 7 Natura 8 La Serenísima 9 Globant 10 Apple 11 Banco Galicia 12 Google 13 Techint 14 Adidas 15 Samsung

Fuente: Apertura y SEL Consultores.

El consumidor como creador

El programa de Afiliados y Creadores se lanzó en la Argentina en marzo de este año. Ya tenían experiencia en México, Chile y Brasil, donde ya tienen 80.000 afiliados.

A través de enlaces personalizados, los usuarios pueden compartir productos en redes sociales o canales digitales y recibir hasta un 15% del valor de cada venta generada, con acreditación directa en su cuenta de Mercado Pago.

“Lo que estamos viendo es el surgimiento de una nueva generación de emprendedores digitales : personas que empiezan compartiendo un link en WhatsApp o en sus redes y terminan construyendo una fuente de ingresos real. A nivel regional ya tenemos más de 7 millones de afiliados y creadores registrados ”, cuenta el ejecutivo. Sin embargo, el dato que más impacta es que el programa genera más de 190 ventas por minuto.

Leandro Petersen, Claudio Tapia, Juan Martín de la Serna y Juan Lavista

Ante el éxito de la iniciativa, Mercado Libre dio un paso más e integró el programa con YouTube Shopping: ahora los creadores pueden etiquetar productos directamente en sus videos, Shorts y transmisiones en vivo.

“América Latina tiene condiciones únicas para liderar este modelo: consumo muy alto de video, alta adopción móvil y una comunidad de creadores cada vez más profesionalizada. Argentina es uno de los mercados donde ese ecosistema está creciendo con más fuerza”, refuerza Lavista.

Los tres momentos nombrados por el líder del área para acompañar a sus usuarios tuvieron hitos importantes durante el año. “Seguimos desarrollando presencia en territorios donde tenemos una conexión fuerte con nuestras audiencias, especialmente el deporte”, dice.

Así, la marca continua con el Torneo Mercado Libre y su alianza con Conmebol Libertadores, sumaron el rol de Official Supplier Latam de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ampliaron su presencia en Fórmula 1 acompañando por primera vez a tres pilotos latinoamericanos: Franco Colapinto, Checo Pérez y Gabriel Bortoleto.

En cuanto a la creatividad e innovación, Mercado Ads impulsó por primera vez la presencia del Latam Club en Cannes Lions un punto de encuentro para marcas, agencias y líderes de América Latina. Justamente, en Cannes, Mercado Libre Brasil fue reconocido con el Grand Prix de Outdoor por “Field Barcode”, una campaña publicitaria creada por la agencia GUT São Paulo, que transformó la cancha del estadio Pacaembu en un código de barras gigante, “una muestra de cómo combinamos creatividad, datos y tecnología para desarrollar soluciones con impacto”.