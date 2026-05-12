El mercado inmobiliario argentino atraviesa uno de sus momentos más alentadores en años. Un reciente informe de la consultora Reporte Inmobiliario revela que la capacidad de compra de vivienda mejoró notablemente, aunque todavía quedan obstáculos por superar para que el acceso sea verdaderamente masivo. El indicador central del informe es contundente: en 2026, el salario medio registrado permite adquirir 0,65 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que supera ampliamente los registros de 2024 y 2025, y que deja muy atrás el piso histórico de 2020, cuando apenas se alcanzaba a comprar 0,18 m2 por salario. La recuperación refleja una recomposición del poder adquisitivo medido en dólares, impulsada por la mejora del salario formal frente a un mercado inmobiliario cuyos valores no subieron con la misma intensidad. Sin embargo, aún no se alcanza el techo de los noventa, cuando el salario registrado permitía comprar entre 0,80 y 0,89 m2. La pregunta que más preocupa a quienes sueñan con la casa propia es cuánto tiempo de trabajo representa concretar esa compra. Los datos del informe de Reporte Inmobiliario son reveladores. Para un departamento de 2 ambientes de 40 m2 en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, hoy se necesitan 5,13 años de salario. Un número que parece alto, pero que contrasta brutalmente con los 14,49 años que se requerían en 2020 y los 13,48 años de 2023. En el caso de unidades de 3 ambientes, el esfuerzo es mayor pero la mejora también es significativa. Actualmente se precisan 7,69 años de ingreso, frente a los 21,74 años de 2020 y los 20,22 años de 2023. En menos de tres años, el esfuerzo necesario para acceder a estas propiedades prácticamente se redujo a la mitad. Uno de los datos más relevantes del informe es el regreso del crédito hipotecario como herramienta real de acceso. Después de años en los que financiarse resultaba prácticamente imposible para una familia de ingresos medios, las condiciones comienzan a cambiar. Con tasas actuales en torno al 9,7%, el acceso sigue siendo exigente. Para un departamento de 43 m2 en Belgrano, la cuota inicial ronda los $1,2 millones, lo que implica un ingreso familiar de aproximadamente $4,8 millones. En barrios más accesibles como Balvanera, la cuota cae a unos $ 643.000, con un ingreso requerido de $2,57 millones. El punto de inflexión real, según el informe, llegaría si la tasa descendiera al 6%. En ese escenario, la misma operación en Belgrano reduciría la cuota a $ 911.000 y el ingreso necesario a $ 3,64 millones. En Balvanera, la cuota bajaría a $ 487.000 y el ingreso requerido a $ 1,95 millones. No es un cambio menor: implica abrir la puerta a un universo mucho más amplio de familias. El informe de Reporte Inmobiliario también destaca que en ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, donde el metro cuadrado vale menos, la combinación de precios más bajos con mejores condiciones de financiamiento amplía de forma concreta el mercado potencial. De esta manera, para quienes viven fuera del área metropolitana, la ecuación puede ser significativamente más favorable. La respuesta es matizada. El mercado está claramente mejor que en los últimos cinco años, ya que los sueldos compran más metros (debido al dólar contenido), el esfuerzo necesario bajó drásticamente y el crédito hipotecario empieza a dejar de ser una quimera. Pero los niveles de acceso óptimos de los años noventa aún no se recuperaron, y la tasa de interés sigue siendo el factor determinante, según el análisis de Reporte Inmobiliario. Pese a todo, para quienes tienen capacidad de ahorro y estabilidad laboral formal, el contexto actual es, sin dudas, el más propicio en mucho tiempo.