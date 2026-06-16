A pocos días de recaudar el equivalente a u$s45 millones, el primer REIT (Real Estate Investment Trust) de la Argentina ya puso en marcha la búsqueda de propiedades . El vehículo impulsado por el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones y Juan Ignacio Abuchdid, CEO de Grupo IEB, avanza con las primeras ofertas para incorporar oficinas, locales comerciales y departamentos a su cartera.

La colocación se realizó la semana pasada y reunió $ 66.327 millones, equivalentes a unos u$s45 millones, con la participación de 3452 inversores. El monto superó el objetivo inicial de entre u$s 20 millones y u$s 35 millones que habían previsto sus impulsores antes del lanzamiento.

“Tenemos muchísimos inmuebles en vista. Mayormente residenciales, pero también oficinas y locales comerciales. Ya tenemos decenas de citas programadas y varios inmuebles que están entrando en la terna final para realizar ofertas”, explicó Abuchdid a El Cronista.

La búsqueda se concentra principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las zonas bajo análisis aparecen Palermo, Belgrano, Recoleta, Retiro, Puerto Madero, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Caballito.

Juan Ignacio Abuchdid, CEO de Grupo IEB

Qué propiedades busca comprar

En una primera etapa, la estrategia estará enfocada en inmuebles terminados y en funcionamiento. Según detalló Abuchdid, la prioridad estará puesta en propiedades que ya generen renta y no requieran períodos prolongados de desarrollo o refacción.

“Lo que definitivamente no vamos a comprar son productos en el pozo”, señaló.

El fondo buscará privilegiar inmuebles que ya estén alquilados para comenzar a percibir ingresos desde el momento de la adquisición.

La prioridad estará en edificios completos. Luego seguirán las unidades de gran tamaño y, en una tercera instancia, las propiedades más pequeñas.

Según explicó el ejecutivo, los activos de mayor tamaño permiten reducir la cantidad de operaciones y simplificar la gestión de la cartera.

Además, el vehículo dará prioridad a propiedades con tickets superiores al millón de dólares.

“Mientras más grande sea el activo, más eficiente va a ser la administración y mejor capacidad de negociación vamos a tener”, agregó.

Cómo funcionará el proceso de compra

La selección de las oportunidades estará a cargo de un comité integrado por seis personas . El grupo se reúne semanalmente para analizar alternativas de inversión y definir cuáles avanzan hacia la etapa de oferta.

Abuchdid aseguró que el fondo no saldrá a comprar a cualquier precio y que buscará oportunidades puntuales dentro del mercado.

“Cuando manejamos dinero de terceros tenemos que ser incluso más cuidadosos que con nuestro propio dinero. Tenemos una responsabilidad fiduciaria. Vamos a hacer ofertas agresivas y buscar compras de oportunidad”, afirmó.

Según adelantó el ejecutivo, las primeras adquisiciones podrían concretarse dentro de los próximos 30 días.

“Estimo que en los próximos 30 días ya vamos a tener bastantes propiedades cerradas”, sostuvo.

El primer REIT argentino

El vehículo fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se convirtió en el primer REIT del mercado local. El instrumento permite que los inversores participen indirectamente de una cartera inmobiliaria mediante la compra de cuotapartes que cotizan en Bolsa.

La suscripción mínima fue de $1000 y el fondo quedó integrado por 3452 inversores, entre personas físicas y jurídicas.

Las cuotapartes ya comenzaron a negociarse en el mercado secundario, lo que permite ingresar o salir de la inversión sin necesidad de esperar la venta de los inmuebles que integran la cartera.

El cronograma de inversión establece que el fondo deberá tener invertido un tercio de su patrimonio durante los primeros 12 meses, dos tercios a los 18 meses y más del 75% a los 24 meses.

En paralelo, la administradora trabaja en una plataforma digital donde informará cada adquisición realizada. Allí se publicarán las propiedades incorporadas, los valores de compra, los contratos de alquiler, las valuaciones realizadas por el comité y la posición de caja disponible.

“Va a ser todo muy transparente. Por cada propiedad que compremos vamos a enviar una información relevante al mercado”, concluyó Abuchdid.