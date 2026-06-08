En esta noticia Nuevos ETF

Dan liquidez

“Celebramos la nueva normativa vinculada a los ETF porque representa un paso relevante en el proceso de evolución del mercado de capitales argentino y en su alineación con los estándares internacionales. Era una novedad que estábamos esperando”, revelan en Byma, a propósito de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, que aprobó este instrumento, donde también Galicia quiere pisar fuerte.

“Este nuevo marco regulatorio encuentra a Byma trabajando activamente en los procesos necesarios para acompañar el desarrollo de ETF en el mercado argentino. El objetivo es habilitar su operatoria en los próximos meses”, anticipan.

Nuevos ETF

Están convencidos de que los ETF pueden aportar beneficios concretos tanto para emisores como para inversores. Para los emisores, representan una oportunidad para ganar visibilidad, acceder a nuevos flujos de inversión y fortalecer la liquidez de los activos que integran índices de referencia.

Para los inversores, tanto institucionales como individuales, constituyen una alternativa eficiente para diversificar carteras y acceder a distintos sectores, industrias o estrategias a través de un único instrumento.

Dan liquidez

“Además, la experiencia internacional demuestra que los ETF suelen desempeñar un rol importante en la profundización de los mercados, contribuyendo a incrementar la liquidez, el volumen operado y la participación de inversores”.

“Esto cobra especial relevancia para sectores donde Argentina tiene un importante potencial de crecimiento, como energía, minería y otras industrias estratégicas”, indican desde Byma.

Creen que este tipo de novedades regulatorias y de mercado son fundamentales para seguir construyendo un ecosistema financiero más moderno, competitivo y preparado para acompañar el crecimiento de la economía argentina.