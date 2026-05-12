Grupo IEB, el holding financiero liderado por Juan Ignacio Abuchdid, acelera su desembarco en el real estate y la construcción. A través de IEB Construcciones -la exDycasa- avanza con Puerto Nizuc, un megaproyecto en Hudson que ya supera los u$s 300 millones de inversión. El desarrollo está ubicado sobre la autopista Buenos Aires-La Plata y tiene salida al Río de la Plata. El masterplan incluirá edificios residenciales, un polo gastronómico, oficinas, espacios deportivos y sectores comerciales. La compañía ya tiene cuatro edificios en obra y ahora lanzará una quinta torre. El proyecto incluirá unidades de dos, tres y cuatro ambientes, además de dúplex con terrazas privadas. Los departamentos arrancarán en torno a los 70 metros cuadrados y los valores promedio de preventa se ubican cerca de los u$s 3000 por m2, con opciones de financiación de hasta 72 cuotas en dólares. Cada torre demandará una inversión cercana a los u$s 13 millones. Solo las primeras cuatro etapas implican un desembolso de u$s 52 millones. “Hoy el cliente es la familia que vive en Quilmes, Hudson, Avellaneda o Lanús y quiere mejorar su calidad de vida sin irse hasta zona norte”, explicó Abuchdid a El Cronista. Además de las torres residenciales, el emprendimiento sumará un sector gastronómico con 10 restaurantes, espacios comerciales y un complejo deportivo operado por SportClub sobre un predio de 15 hectáreas. Según indicó la compañía, el área comercial estará terminada junto con las primeras torres, previstas para principios de 2028. “Va a haber marcas muy reconocidas, tanto nacionales como internacionales”, señaló Abuchdid sobre los restaurantes que negocian desembarcar en el proyecto. El complejo deportivo incluye canchas, piletas y distintas actividades. A eso se suman amenities privadas para cada edificio, como pileta, SUM y parrillas. La expansión inmobiliaria forma parte del crecimiento de IEB Construcciones, la compañía que heredó la operación de Dycasa tras la salida de la española Dragados de la Argentina a fines de 2024. Abuchdid compró la histórica constructora junto a Martín Pablo Gándara -dueño de la marca Atomik- y Ezequiel Fernández, de Natal Inversiones, en una operación cercana a los u$s 2 millones. Fundada hace más de 50 años, Dycasa fue una de las constructoras con mayor participación en obra pública y estuvo detrás de proyectos como Autopistas del Sol. El freno a la obra pública tras la llegada de Javier Milei impactó de lleno en su actividad. Antes de ser adquirida por IEB, la empresa había reducido fuerte su dotación y atravesaba un marcado parate operativo. La compra estuvo vinculada a la estrategia inmobiliaria del grupo. Parte del objetivo fue integrar la constructora a Puerto Nizuc. Desde la adquisición, IEB comenzó a ampliar su presencia en infraestructura, construcción y obra pública. En los últimos meses también avanzó sobre Productos Bituminosos de Argentina (Probiar), fabricante de emulsiones asfálticas para rutas con sede en Cañuelas. Tras comprarle un 25% adicional a la familia Schettini, el grupo pasó a controlar el 75% de Probiar. La compañía produce emulsiones asfálticas utilizadas en rutas para mejorar el rendimiento y la resistencia del asfalto. Según Abuchdid, es una actividad con pocos jugadores en la Argentina. Actualmente, cerca del 90% de los ingresos de IEB Construcciones proviene del sector privado, mientras que la compañía mantiene frenadas varias obras públicas que quedaron paralizadas tras el cambio de gestión. Una de ellas es el Viaducto Belgrano Sur, un proyecto con un presupuesto original cercano a los u$s 80 millones y un avance estimado del 70%. Además de Puerto Nizuc, el grupo avanza con otros desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los principales proyectos estará en el Dique 4 de Puerto Madero, donde adquirió un terreno de 22.000 metros cuadrados para levantar una torre residencial de 40 pisos junto a una marca internacional. “En junio viajamos a Milán para terminar de cerrar los últimos acuerdos”, adelantó Abuchdid durante la entrevista. La compañía también construirá un edificio residencial sobre un lote de 7000 m2 en Núñez. En paralelo, el grupo trabaja en el lanzamiento de un nuevo vehículo financiero vinculado al real estate que permitirá invertir en propiedades desde montos bajos y operarlo en el mercado de capitales. Según explicó Abuchdid, el fondo buscará invertir principalmente en inmuebles terminados de la Ciudad para destinarlos al alquiler y captar una eventual suba de precios del mercado inmobiliario.