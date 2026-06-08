Leasing inmobiliario: la clave para comprar una casa y pagar como si fuera un alquiler
Aunque su desarrollo todavía es limitado, ofrece una alternativa para quienes buscan acceder al uso de un inmueble sin afrontar una compra inmediata y conservar la posibilidad de convertirse en propietarios más adelante.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.