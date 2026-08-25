Este martes, 25 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 0136 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 25 de agosto

1° 0136 11° 0723 2° 1246 12° 3220 3° 0739 13° 7703 4° 1699 14° 0713 5° 5118 15° 8022 6° 3723 16° 3835 7° 4279 17° 8144 8° 0913 18° 9265 9° 1979 19° 8666 10° 7744 20° 4488

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar nutrición, comodidad y abundancia; refleja placer sencillo y recursos que fluyen con facilidad.

Si aparece rancia, quemada o en exceso, advierte sobre descuidos y excesos; si la untas sin problemas, indica que podrás suavizar conflictos y facilitar acuerdos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.