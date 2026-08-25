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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 25 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este martes, 25 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0115 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 25 de agosto

 1°0115 11°0533
 8009  12°6713
 3°0210 13°0300 
 0059  14°8125 
 8913  15°3281 
 6°4611  16°1352
 6076  17°0680 
 5467  18°7454 
 3751  19°3416 
 10°6681 20°1422 

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Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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