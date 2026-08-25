El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 25 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este martes, 25 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0115 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 25 de agosto

1° 0115 11° 0533 2° 8009 12° 6713 3° 0210 13° 0300 4° 0059 14° 8125 5° 8913 15° 3281 6° 4611 16° 1352 7° 6076 17° 0680 8° 5467 18° 7454 9° 3751 19° 3416 10° 6681 20° 1422

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, ternura y un nuevo comienzo; invita a proteger algo valioso en ti.

También puede señalar idealización y autoestima: deseo de ser aceptado, o alerta sobre vivir solo de apariencias.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.