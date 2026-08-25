Los impuestos ocupan un lugar central en la concepción económica de Javier Milei. Mucho antes de llegar a la Presidencia, el actual mandatario convirtió la crítica a la presión tributaria en una de las banderas de su discurso y llegó a definir a los impuestos como un “robo”. También sostuvo que quienes lograban evadirlos eran “héroes”, una definición que formó parte de su discurso público como economista y que volvió a reivindicar durante su carrera política.

Ya en el Gobierno, esa mirada quedó incorporada al programa económico: el ajuste del gasto público, el equilibrio fiscal y la reducción del tamaño del Estado aparecen como las condiciones necesarias para avanzar con una baja de impuestos.

Con ese marco, un informe del economista Nadin Argañaraz permite ponerle números al resultado de los principales cambios tributarios aplicados desde el comienzo de la gestión.

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