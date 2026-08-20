Bitcoin volvió a quedar en el centro de las miradas del mercado financiero. Según analistas de Wall Street, la criptomoneda podría enfrentar en los próximos meses una de las correcciones más severas de su historia.

En este sentido, Mike McGlone, estratega de Bloomberg Intelligence y especialista en el mercado, alertó que podría terminar 2026 cerca de los u$s 10.000, contras los u$s 64.100 en los que arrancó el año. Se trataría de una caída de aproximadamente 84% respecto de los valores actuales.

Por qué la alerta detrás de Bitcoin: qué sucede en el mercado

McGlone basa su proyección en paralelismos con episodios previos de fuerte estrés financiero, en particular la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja tecnológica de 2000-2001. El estratega ubicó además los u$s 50.000 como un primer punto de referencia dentro de una eventual trayectoria descendente hacia los u$s 10.000.

La hipótesis de fondo es que un deterioro de las condiciones financieras globales, sumado a un repunte de la volatilidad, podría acelerar la salida de capitales de los activos digitales.

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Un escenario mucho más pesimista que el del resto del mercado

La lectura de McGlone se aleja considerablemente de otras proyecciones vigentes. Bernstein, por caso, estima que la corrección podría encontrar un piso cercano a los u$s 60.000, un nivel que coincide con los máximos del ciclo anterior, y a partir del cual la firma anticipa el inicio de una nueva fase alcista.

Esa disparidad entre pronósticos refleja lo amplio que es hoy el abanico de expectativas sobre el futuro de Bitcoin. Mientras una parte del mercado interpreta la caída actual como una corrección ya avanzada dentro del ciclo habitual, McGlone plantea la posibilidad de una revaluación mucho más profunda de los activos de riesgo en general.

Los derrumbes que sufrió Bitcoin

El mercado cripto ya tiene experiencia con desplomes de magnitud similar. Bitcoin sufrió caídas superiores al 80% en anteriores ciclos bajistas, entre ellas una contracción del 84% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

Por eso, aunque el objetivo de u$s 10.000 constituye un escenario extremo y está lejos de ser una previsión consensuada, la advertencia de McGlone vuelve a poner en primer plano uno de los principales riesgos estructurales de Bitcoin. Según sus consideraciones, su elevada sensibilidad frente a los cambios de liquidez, el endurecimiento de las condiciones financieras y las variaciones en el apetito global por el riesgo.