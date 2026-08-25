La película Odisea propone sobre la figura de Odiseo (encarnado por Matt Damon) una lectura oportuna para el mundo empresarial: ¿cómo liderar en entornos de máxima volatilidad, incertidumbre y transformación? Nolan expone a un héroe imperfecto cuya mayor batalla no es contra los monstruos del Egeo, sino contra los dilemas estructurales que afronta cualquier CEO o líder de cualquier empresa en la actualidad. Analicemos las lecciones de liderazgo que nos deja la historia.

Odiseo es, por definición, el arquitecto del Caballo de Troya: el innovador que rompe un estancamiento de varios años cambiando las reglas del juego. Sin embargo, Nolan captura con maestría el otro lado de la moneda de esa brillantez. Tras engañar al Cíclope Polifemo bajo el seudónimo de “Nadie”, la hybris (arrogancia) lo traiciona y grita su verdadero nombre al escapar. Ese arrebato de ego desata la ira de Poseidón y condena a su tripulación a una década de extravío.

Lección de liderazgo: la creatividad estratégica carece de valor si no está acompañada de humildad operativa.

Un líder puede diseñar la disrupción más brillante del mercado, pero si utiliza el éxito para alimentar su marca personal por encima del propósito colectivo, expone a toda la organización a riesgos innecesarios.

Uno de los momentos con mayor densidad conceptual en la pantalla es el paso por el estrecho entre Escila y Caribdis. Odiseo sabe que no existe una opción sin costo: a) Navegar cerca de Caribdis implica arriesgar la destrucción total del barco, b) Acercarse a Escila garantiza perder exactamente a seis marineros. El rey de Ítaca elige perder seis vidas para salvar la nave y al resto de la tripulación. No hay heroísmo idealizado en esa decisión; hay pragmatismo y gestión del riesgo en estado puro.

Lección de liderazgo: en la gestión corporativa moderna, los líderes enfrentan a diario dilemas de Escila y Caribdis: reestructuraciones, desinversiones o cambios de modelo de negocio donde la “opción perfecta” no existe. Liderar en crisis podría significar asumir el costo moral de elegir el menor de los daños para preservar la viabilidad a largo plazo de la empresa.

Para escuchar el canto de las Sirenas sin sucumbir al naufragio, Odiseo ordena a sus hombres taparse los oídos con cera y pedir que a él lo aten fuertemente al mástil, dejando instrucciones estrictas de ignorar sus súplicas si pide ser liberado.

Lección de liderazgo: a) Los sesgos cognitivos: en momentos de alta volatilidad bursátil o presión por resultados de corto plazo, el “canto de sirena” de las ganancias inmediatas tienta a romper la estrategia, b) El mástil corporativo: Diseñar marcos de gobernanza, comités de riesgos y reglas operativas inflexibles que protejan al líder de sus propios sesgos e impulsos en momentos de euforia o pánico.

La narrativa de Nolan acierta al no reducir la historia al viaje marítimo. En Ítaca, Penélope (Anne Hathaway) gestiona un escenario de asedio constante por parte de los pretendientes al trono, manteniendo la continuidad institucional a través de la dilación estratégica (el tejido y destejido del manto).

Lección de liderazgo: un liderazgo de largo plazo requiere que la estructura directiva en la base (“la casa matriz”) sostenga la cultura y los valores frente a presiones hostiles mientras el equipo operativo atraviesa la tormenta. Sin una gobernanza resiliente en la retaguardia, el éxito del retorno pierde todo sentido.

Al final del viaje, Odiseo no regresa como el rey victorioso que partió de Troya, sino como un líder transformado que debe reconectar con su comunidad y reinventar su rol. Lección de liderazgo: la propuesta visual de Nolan nos recuerda que la verdadera Odisea gerencial no se mide únicamente por llegar a destino, sino por la capacidad de preservar la cohesión del equipo, aprender de las caídas y mantener la visión y el propósito claro cuando el entorno parece empeñado en desorientarnos.

5 lecciones de liderazgo que nos deja la película Odisea de Christofer Nolan, una buena oportunidad para reflexionar acerca de nuestro liderazgo, además de disfrutar de una maravillosa película.