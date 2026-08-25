Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este martes, 25 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las tipos de cambio de los principales criptoactivos:

En el día de hoy, el Bitcoin se cotiza a 79,134.4 dólares y 126,971,144.8 pesos argentinos. Durante las últimas 24 horas, ha experimentado una variación positiva del 1.02%, lo que indica un leve crecimiento en su valor. Esta tendencia refleja la continua confianza del mercado en la principal criptomoneda, a pesar de la volatilidad que suele caracterizar al sector.

Por otro lado, Ethereum se encuentra en 2,479.66 dólares y 3,978,614.47 pesos argentinos. Sin embargo, ha sufrido una disminución del 0.39% en las últimas 24 horas. Esta ligera caída podría ser un indicador de ajustes temporales en el mercado, a medida que los inversores evalúan la situación actual de las criptomonedas y sus perspectivas a corto plazo.