Bitcoin lleva varias semanas moviéndose en una banda relativamente estrecha, por debajo de los u$s 65.000, después de un primer semestre de movimientos mucho más pronunciados. La volatilidad implícita bajó a niveles que no veíamos desde mayo, y buena parte del mercado está, en promedio, cerca de su punto de equilibrio. Lejos de ser una señal de desinterés, estos períodos de consolidación son parte natural del ciclo de un activo que sigue madurando.

La volatilidad de Bitcoin no se fue a ningún lado, solo está tomando aire. El objetivo sigue siendo el mismo de siempre: no hay que acertarle al piso, sino ir construyendo posición de a poco y aprovechar cuando el precio corrige.

Este contexto convive, además, con un debate regulatorio que venimos siguiendo de cerca: la Ley Clarity, en Estados Unidos, que podría tratarse en el Senado en las próximas semanas. Las reglas que existen hoy en Estados Unidos ya cubren, en general, las necesidades del usuario final, del inversor retail, del usuario de a pie.

Las empresas y los grandes inversores enfrentan hoy problemas contables y de clasificación de activos que la regulación vigente no termina de resolver, y ahí es donde esta ley puede destrabar capital institucional que hoy prefiere quedarse afuera del mercado estadounidense por falta de previsibilidad normativa.

Eso no significa que el ahorrista quede afuera de los beneficios. Simplemente creo que hay que ser honestos con los tiempos: al usuario común, en lo inmediato, la ley no le va a cambiar demasiado su operatoria diaria. Con el correr del tiempo, sí es esperable un efecto residual positivo, en la medida en que mayor claridad regulatoria termine atrayendo más liquidez institucional y, con ella, mercados más profundos y estables para todos. Es un proceso gradual, no un cambio de un día para el otro.

Buena parte de las prácticas de cuidado al usuario que promueve el espíritu de Clarity ya las vienen aplicando los principales exchanges por decisión propia, con independencia de lo que finalmente diga la letra de la ley. Eso no le resta valor al proyecto; al contrario, refuerza la idea de que la industria y el marco regulatorio están convergiendo hacia estándares similares.

Para la región, este debate también importa. El marco que se termine de definir en Estados Unidos funcionará como referencia para buena parte de Latinoamérica, aunque el impacto directo estará más concentrado en las empresas del sector con operaciones o filiales allí. Vale recordar que varios países de la región, Argentina entre ellos, ya vienen avanzando por cuenta propia en sus propios marcos normativos.

La calma de estas semanas y el debate legislativo en Washington son, en el fondo, la misma historia: la de un activo que dejó de ser una curiosidad y empezó a exigir reglas serias, tanto de mercado como normativas. Ni el lateral en el precio ni los tiempos de la política deberían torcer una estrategia pensada a años.

Bitcoin no necesita ruido para seguir siendo relevante, y quien entendió eso hace tiempo que dejó de mirar el corto plazo. La construcción de posición no se detiene en las pausas: se define en ellas.