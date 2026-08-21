Las stablecoins se convirtieron en una de las principales puertas de entrada al mundo cripto en la Argentina, pero su uso empieza a ir más allá de la cobertura frente a la inflación y la dolarización de ahorros. Pagos, remesas, inversiones y cobros desde el exterior son la próxima frontera.

Esa es la apuesta de Bitget Wallet, que busca posicionarse como una “aplicación de dinero” capaz de concentrar servicios que hoy proveen bancos, fintech y billeteras cripto.

“En Argentina muchísima gente conoce las stablecoins y las está utilizando para enviar dinero, remesas y pagos. En Asia, hay más traders”, asegura Alvin Kan, COO de la compañía, en diálogo con El Cronista.

¿Qué cambió que crecieron los pagos sobre el trading?

Bitget Wallet nació hace ocho años. Empezamos como una billetera en la que las personas podían guardar Bitcoin y Ethereum y hacer trading. En los últimos dos años vimos una oportunidad: las criptomonedas ya no son solamente un lugar para tener activos y negociarlos. Son parte de la vida cotidiana. Eso significa usarlas para pagos diarios, ya sea mediante QR, tarjetas o cuando viajás por el mundo. Entonces empezamos a integrar todas estas funciones y la cantidad de transacciones aumentó.

¿Cuántos de los 100 millones de usuarios de Bitget Wallet son activos?

Los 100 millones son direcciones de wallets. Si mirás los usuarios activos mensuales, el número sigue siendo grande. Antes teníamos una base mucho más concentrada en Asia, pero hoy estamos más distribuidos en Asia, África, Europa y América Latina, donde venimos creciendo hace un año. Vemos mucho crecimiento en mercados emergentes. La gente demanda cada vez más dólares digitales. Si tuviera que resumirlo en una frase, lo que quieren es: “Acceder a dólares y poder gastarlos”. Y encontraron en una billetera de autocustodia una manera sencilla de hacerlo.

Monero, dinero en efectivo pero digital. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuántos usuarios tienen en la Argentina?

Hoy tenemos alrededor de un millón de usuarios en América Latina. Argentina recién está empezando. El año pasado comenzamos a analizar el potencial de la región: miramos Brasil, Argentina y a principios de este año empezamos a invertir con más fuerza. Acá parece que muchísima gente conoce las stablecoins y ya las está utilizando. Eso es muy diferente de otros mercados, donde puede haber una orientación mayor hacia el trading y un grupo de usuarios más de nicho.

¿Qué hacen específicamente los usuarios argentinos en la plataforma?

Hay varios perfiles. El más común es: “Quiero dólares digitales y quiero gastarlos en el exterior”. Algunos ya reciben su salario en USDT, así que les resulta más sencillo gastar esos USDT. Después hay personas que mantienen stablecoins, obtienen rendimiento con ellas y empiezan a hacer algunas inversiones. Nos dimos cuenta de que muchos compran acciones tokenizadas en Bitget Wallet. Empezaron utilizando la tarjeta o el QR y, unos tres meses después, descubren que quieren comprar Tesla o Nvidia. No es una aplicación de pagos. La ven como una aplicación de dinero. Existe una progresión: ahorrar, enviar, gastar e invertir.

Si la inflación en Argentina continuara desacelerando y se eliminaran todas las restricciones cambiarias, ¿qué ventaja tendría comprar dólar cripto en vez de comprar divisas en un banco tradicional?

Cuando las personas piensan en devaluación o inflación no miran solamente un año, miran muchos años. ¿Podés confiar en los bancos? ¿Podés confiar en que la inflación no vuelva a subir?. La gente todavía quiere tener dólares. Ahora, ¿los guardás como dólares fiat, como dólares digitales en un neobanco? ¿O como stablecoins en una billetera cripto? No estoy diciendo que la gente deba poner el 100% de su dinero en una billetera de autocustodia. Creo que la mayoría no lo haría. Pero puede colocar una parte. No se trata solamente de tener dólares, también importa qué podés hacer con ellos. Si viajás al exterior, por ejemplo, tenés mucha más flexibilidad. Si querés enviar dinero a otra persona o hacer una remesa internacional, es más sencillo porque el dinero está en una blockchain y es una red global por naturaleza. Es dinero sin fronteras y sin límites respecto de lo que podés hacer.

¿Cuál es la principal ventaja de la autocustodia frente a la custodia centralizada?

En una billetera con custodia, le confiás tu dinero a otra persona. Ellos tienen el dinero, lo administran y vos no tenés el control. En una billetera de autocustodia, ni siquiera yo puedo hacer nada con tu dinero. Solamente vos tenés las claves privadas. Nosotros somos una interfaz para que puedas acceder a tu dirección en la blockchain. Hacemos que la experiencia sea sencilla, pero nadie puede tocar tu dinero. Creo que la autocustodia se convertirá en un movimiento, como fue la privacidad de datos. Cada vez más personas van a preguntarse: “¿Tengo control sobre mi dinero?”.

Con el avance de los agentes de inteligencia artificial, ¿qué impediría que un agente moviera, por ejemplo, u$s 10.000 de mi billetera sin autorización? En ese caso, ¿quién es responsable?

Los pagos mediante agentes todavía están en una etapa muy temprana. Hay mucho potencial, pero antes de que esto se convierta en algo grande hay problemas que resolver. La industria tiene que trabajar en conjunto para crear un estándar para los pagos realizados por agentes de IA. También necesitamos una capa de políticas o permisos para que los usuarios puedan controlar y supervisar esos pagos.

¿Las stablecoins se están convirtiendo en el producto mainstream de la industria cripto, incluso por encima de Bitcoin o Ethereum?

Las stablecoins ya son lo más mainstream. Se van a convertir, sin ninguna duda, en el principal motor de adopción. La gente ve las stablecoins como un sistema alternativo de banca o de dinero. Y tecnológicamente son superiores a las finanzas tradicionales para determinados casos. Cuando hacés un pago tradicional con tarjeta, el flujo de información y el flujo de dinero son diferentes. Pero cuando hacés un pago con stablecoins, el flujo de información y el de dinero son uno solo, porque la operación se liquida en una blockchain. Eso lo hace muy eficiente. No hay ninguna razón por la que las fintech no deberían utilizar blockchain. Es una tecnología disruptiva para las finanzas.

Bitget aparece en la ruta del dinero investigada en la Argentina por el caso LIBRA.Más de u$s 1 millón fueron tranferidos por Hayden Davis en la exchange después de una reunión con el presidente Javier Milei. ¿Bitget marcó esa transferencia como sospechosa?

No estoy familiarizado con eso. Bitget Exchange y Bitget Wallet son compañías distintas.

Desde el punto de vista del compliance, ¿una transferencia de u$s 1 millón debería estar sometida a controles?

No puedo comentarlo porque no formo parte de sus operaciones. Desde la perspectiva de Bitget Wallet, cuando hacés una transferencia hacia un banco, eso pasa por nuestros socios regulados y ellos realizan sus controles.