Los ETF dejaron de ser una herramienta reservada para quienes abrían cuentas en Estados Unidos. Hoy, desde la Bolsa argentina, cualquier inversor puede comprar instrumentos que siguen al S&P 500, al Nasdaq, a Brasil, Europa, China o incluso a Bitcoin y Ethereum, en pesos y desde una cuenta local.

La lista que compartió el analista Gustavo Neffa en sus redes sociales muestra hasta qué punto se amplió la oferta disponible en BYMA: ya no se trata solamente de comprar acciones argentinas o Cedear de empresas puntuales. Ahora también se puede invertir directamente en índices completos, sectores económicos o tendencias globales a través de ETF.

Qué es un ETF y por qué se volvió tan popular

Un ETF (“Exchange Traded Fund”) es un fondo que cotiza en bolsa como si fuera una acción. Pero, en lugar de representar una sola empresa, replica una canasta de activos.

Por ejemplo, un ETF puede seguir al índice S&P 500 y dar exposición a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Otro puede concentrarse exclusivamente en tecnología, bancos, petróleo o incluso Bitcoin.

Así, en vez de apostar a una sola compañía, el inversor compra exposición a un mercado entero, un sector o una temática específica. Ahí aparece una de las principales ventajas para principiantes: la diversificación automática.

Cómo se compran desde Argentina

En la Argentina, estos instrumentos se operan principalmente a través de Cedear de ETF. Es decir, certificados que representan esos fondos internacionales y que cotizan en BYMA.

La operatoria es prácticamente igual a comprar una acción:

se abre una cuenta comitente local,

se transfieren pesos,

y se compran los CEDEARs del ETF elegido.

No hace falta abrir cuentas en el exterior ni girar dólares afuera del país.

Además, la mayoría ajusta según la cotización del dólar financiero (CCL), por lo que muchos inversores también los utilizan como una cobertura cambiaria.

Los ETF más conocidos que se pueden operar en Argentina

El clásico de Wall Street: el S&P 500

El ETF más famoso del mundo es SPY.

Replica al índice S&P 500, que reúne gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y Meta.

Para muchos inversores globales, comprar el S&P 500 es directamente “comprar Estados Unidos”. Otro similar es DIA, que sigue al histórico índice Dow Jones.

Tecnología e inteligencia artificial

El ETF más asociado al boom tecnológico es QQQ.

Replica al Nasdaq 100, donde predominan las grandes tecnológicas y empresas vinculadas a inteligencia artificial, semiconductores y software.

Es uno de los instrumentos favoritos para quienes buscan exposición a la revolución de la IA sin elegir una empresa específica.

Dentro del segmento tecnológico también aparece XLK, enfocado exclusivamente en compañías tecnológicas del S&P 500.

ETF “value” versus ETF “growth”

La lista también incluye dos estrategias muy utilizadas en Wall Street:

IVE: empresas más maduras, defensivas y con dividendos.

IVW: compañías con fuerte crecimiento y valuaciones más exigentes.

La diferencia refleja dos estilos históricos de inversión. El “value” apunta a compañías sólidas y más estables. El “growth” busca empresas con alto potencial de expansión, aunque generalmente con más volatilidad.

Apostar a sectores específicos

Otro cambio importante es que hoy desde Argentina se puede invertir directamente en sectores completos de la economía estadounidense.

Entre los ETF más operados aparecen:

XLE: energía y petróleo.

XLF: bancos y financieras.

XLV: salud y farmacéuticas.

XLI: industria.

XLB: materiales básicos.

XLRE: real estate y REITs.

XLP: consumo básico defensivo.

XLY: consumo discrecional.

Eso permite construir apuestas temáticas según el contexto global. Si un inversor cree que el petróleo va a subir por conflictos geopolíticos, puede mirar energía. Si apuesta a una baja de tasas, puede enfocarse en real estate o tecnología.

Brasil, China, Europa y mercados emergentes

Los ETF también permiten invertir por regiones sin tener que analizar empresa por empresa. Entre los más utilizados aparecen:

EWZ : acciones brasileñas.

FXI : grandes empresas chinas.

EEM : mercados emergentes.

VEA : mercados desarrollados fuera de EE.UU.

IEUR: acciones europeas.

Para un inversor argentino, esto implica poder dolarizarse y diversificar geográficamente desde una cuenta local.

ETF de Bitcoin y Ethereum

Uno de los grandes cambios de 2025 y 2026 fue la llegada masiva de ETF cripto regulados. En BYMA ya pueden operarse instrumentos como IBIT y ETHA.

La diferencia respecto de comprar criptomonedas directamente es importante: el inversor no necesita billeteras cripto, no administra claves privadas y opera todo desde el sistema bursátil tradicional.

En la práctica, funcionan como una puerta de entrada simplificada al mercado cripto.

El ETF “inverso” para apostar a caídas

Uno de los instrumentos más particulares es SH. Este ETF busca moverse al revés del S&P 500: si el índice cae, el ETF sube.

Se utiliza principalmente como cobertura o para estrategias más sofisticadas, porque implica apostar contra el mercado.

Qué debería mirar un principiante antes de invertir

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, explicó a El Cronista que el mercado de ETF ganó fuerte demanda por su simplicidad, diversificación, liquidez y facilidad de acceso a mercados globales mediante un solo instrumento.

Según sostuvo, muchos inversores los utilizan para entrar a sectores complejos o mercados emergentes con montos relativamente bajos y sin necesidad de tener un conocimiento técnico profundo.

Además, destacó que varios ETF también pagan dividendos periódicos y que algunos instrumentos muestran potencial alcista de corto y mediano plazo. Entre ellos mencionó a SPY, EWZ, QQQ, XLE y SPYD.

En el caso de SPY y QQQ, explicó que ofrecen exposición diversificada al mercado estadounidense y se benefician del fuerte flujo de capitales hacia Wall Street, impulsado por buenos balances corporativos y el boom de inteligencia artificial.

Sobre EWZ, señaló que Brasil aparece como una apuesta regional atractiva por varios factores: valuaciones más bajas, expectativa de recortes de tasas de interés y potencial flujo de capitales asociado al ciclo electoral.

También destacó al ETF energético XLE, que se vio impulsado por la suba del petróleo y las tensiones geopolíticas que sostienen los precios del crudo en niveles elevados.

“Muchos inversores están utilizando el XLE para capturar el momentum positivo del sector energético”, afirmó. Ortiz también resaltó oportunidades en IWM y XLRE.

En el caso de IWM, explicó que se beneficia de una rotación de capital desde las grandes tecnológicas hacia compañías más ligadas a la economía real y de menor capitalización.

Sobre XLRE, indicó que captura el escenario de estabilización de tasas y el crecimiento estructural vinculado a data centers, e-commerce y recuperación del mercado inmobiliario estadounidense.

Además, remarcó que el ETF ofrece un dividend yield cercano al 3,1%, un atractivo adicional para perfiles más conservadores.