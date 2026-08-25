El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia la evolución del tiempo ante el avance de un nuevo frente frío que llegará después de varios días de ascenso térmico.

El fenómeno provocará un período de fuerte inestabilidad, con las mayores chances de precipitaciones entre la tarde del miércoles 26 y la mañana del jueves 27 de agosto.

La situación afectará especialmente a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde podrían registrarse lluvias de variada intensidad, tormentas y períodos de abundante caída de agua en poco tiempo.

El escenario también estará acompañado por un cambio marcado en las temperaturas y ráfagas de viento.

Tormentas fuertes y lluvias intensas: cuándo llega el cambio de tiempo

El panorama comenzará a modificarse a medida que avance un frente frío desde el sur del país. Antes de su llegada, una masa de aire más cálida y húmeda favorecerá el aumento de las temperaturas en distintas regiones.

El contraste será clave para el desarrollo de la inestabilidad. Según la actualización meteorológica, el ingreso del aire frío sobre una atmósfera con mayor humedad favorecerá el aumento de la nubosidad, precipitaciones y ráfagas del sector sudeste.

El momento de mayor atención estará entre la tarde del miércoles 26 y la mañana del jueves 27 de agosto, cuando el sistema alcance sectores del centro y este de la Argentina.

En las áreas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad podrían producirse lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas fuertes. También existe posibilidad de granizo.

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: las cuatro provincias bajo la lupa

Foto: Foco Uy

El avance del frente frío tendrá como principales áreas de interés a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Buenos Aires: lluvias y tormentas en las próximas horas

La provincia de Buenos Aires será una de las zonas que deberá seguir con mayor atención la evolución del sistema.

Durante los momentos de mayor inestabilidad podrían aparecer chaparrones fuertes, tormentas aisladas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, además, el cambio de tiempo llegará después de una recuperación de las temperaturas.

El SMN prevé que las condiciones comiencen a desmejorar hacia mitad de semana.

Córdoba: tormentas y posibilidad de granizo

En Córdoba, el ingreso de aire frío y el aumento de la inestabilidad podrían favorecer el desarrollo de tormentas.

Algunos episodios podrían presentar actividad eléctrica intensa, fuertes ráfagas y caída puntual de granizo , aunque la intensidad variará de acuerdo con cada localidad.

El clima será especialmente cambiante durante el avance del frente, por lo que las condiciones pueden modificarse rápidamente durante la jornada.

Santa Fe: riesgo por la acumulación de agua

Santa Fe también aparece entre las provincias que deberán permanecer atentas al avance del sistema.

Uno de los principales riesgos será la posibilidad de que algunas tormentas descarguen grandes cantidades de agua en períodos breves. Esta situación puede provocar anegamientos en calles, caminos y sectores bajos.

La presencia de actividad eléctrica y ráfagas también podría generar complicaciones puntuales durante el desarrollo de las tormentas.

Entre Ríos: fuertes ráfagas y tormentas

En Entre Ríos se espera un escenario similar, con períodos de lluvias, tormentas, rayos y ráfagas fuertes.

La evolución del frente será determinante para establecer qué sectores recibirán los fenómenos más intensos.

También existe posibilidad de granizo de manera localizada.

El principal riesgo: lluvias abundantes en poco tiempo

Más allá de la intensidad de cada tormenta, uno de los factores que genera mayor preocupación es la rápida acumulación de agua.

Cuando las precipitaciones se concentran en lapsos cortos, aumenta la posibilidad de anegamientos en zonas urbanas, calles con dificultades de drenaje, caminos rurales y sectores bajos.

Por eso, durante las horas de mayor inestabilidad se recomienda evitar circular por calles anegadas, mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan desprenderse y consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender viajes.

El SMN explica que sus alertas meteorológicas buscan advertir sobre fenómenos que pueden representar riesgos para la población, los bienes y el ambiente.