En esta noticia Cómo nació PONT Solutions

Mucho antes de convertirse en el CEO de una empresa tecnológica regional, Facundo Rancaño recorría las calles de su Río Colorado natal -un pueblito de Río Negro de apenas 25.000 habitantes- vendiendo lentes puerta a puerta y buscando cualquier forma de generar sus propios ingresos.

Hoy, con 25 años, dirige PONT Solutions, una empresa de tecnología especializada en transporte y movilidad con IA que opera en 8 países de América Latina: Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Paraguay y Uruguay.

En su recorrido como emprendedor tech, ya desarrolló casi 200 sistemas basados en inteligencia artificial y factura más de u$s 2,5 millones al año.

Cómo nació PONT Solutions

La historia de PONT Solutions no comenzó en un garaje ni en Silicon Valley. Comenzó entre números, cobranzas y conversaciones con clientes en Río Colorado.

A los 17 años, Rancaño dejó sus pagos y se mudó a Buenos Aires para estudiar Comercio Exterior en la Fundación ICBC.

Mientras trabajaba en el sector financiero, comenzó a acercarse al mundo tecnológico y, en 2019, en pleno auge de las criptomonedas, participó en el desembarco en Argentina de la filial de Pundi X, una compañía de Singapur especializada en tecnología blockchain. Esa experiencia le permitió adentrarse en dos mundos que le interesaban.

Sin embargo, fue durante sus estudios y su contacto con la logística internacional cuando identificó una oportunidad mucho mayor.

Descubrió que una industria fundamental para la economía global, como lo es el transporte, todavía operaba con procesos manuales, herramientas dispersas y una escasa adopción tecnológica. Allí encontró el nicho sobre el que construiría PONT Solutions.

“Entendí que era una industria fundamental para la economía global, pero que muy pocas empresas tecnológicas estaban mirando porque parecía aburrida”, cuenta.

Fue así como, para 2021, comenzó a desarrollar un software especializado para empresas de transporte.

Y, un año más tarde, fundó formalmente PONT Solutions.

Arranqué con un capital de u$s 10.000, unas 15 horas de trabajo por día y un equipo que confió en la visión cuando todavía no podía pagarles lo que realmente valían.

A diferencia de las plataformas tradicionales, PONT Solutions no vende una solución estándar. Su modelo consiste en analizar cómo funciona cada empresa, detectar ineficiencias y construir sistemas personalizados para resolver problemas puntuales.

Uno de los segmentos de mayor crecimiento es el transporte corporativo, esencial para industrias como minería, energía y petróleo.

Allí es donde interviene la tecnología desarrollada por la empresa argentina, cuyos sistemas con IA organizan los traslados a las plantas o yacimientos, coordinan horarios, administran rutas, combustibles, choferes y todo lo necesario para reducir costos operativos.

Aunque Argentina todavía representa una porción menor de su negocio, Rancaño ve oportunidades vinculadas al desarrollo energético, la minería y los grandes proyectos de infraestructura en el sur del país.

Sin embargo, Rancaño mantiene una meta mucho más ambiciosa. Quiere convertir a PONT Solutions en el primer unicornio latinoamericano especializado exclusivamente en tecnología para transporte y logística.