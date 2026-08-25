Del “efecto tapón” al aluvión importador: el fenómeno que advierte el acero argentino ante una eventual reactivación
Vaca Muerta sostiene una parte de la siderurgia, mientras automotrices, autopartistas, metalúrgicas y fabricantes de bienes de capital reducen la demanda. ¿Qué riesgo ve el sector si repunta la actividad económica?
A cuánto está el dólar blue hoy martes 25 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.