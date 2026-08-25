En esta noticia Argentinos aprovechan para vender

El mercado cripto está viviendo una de sus mejores semanas del año, con inversores tomando ganancias tras una suba meteórica del Bitcoin, que rozó ayer los u$s 79.000.

El activo digital estuvo impulsado por mejores condiciones de liquidez, expectativas más favorables para activos de riesgo y una ola de liquidaciones de posiciones bajistas: más de u$s 1000 millones en shorts fueron liquidados en 24 horas, obligando a los bajistas a recomprar y amplificando la suba.

La mayor criptomoneda por valuación de mercado pasó de u$s 63.000 a fines de julio a superar los u$s 78.000 en las últimas horas y ya acumula una suba de 22,5% en el último mes.

El rally cripto se debe a una combinación de factores, entre ellos más apetito al riesgo de inversores y más liquidez.

“El Tesoro de Estados Unidos aumentó las recompras de bonos de largo plazo, lo que bajó los rendimientos y mejoró el apetito por activos de riesgo como Bitcoin. A eso se sumó el impulso regulatorio en el país norteamericano: el 19 de agosto, en un evento en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria, el presidente Donald Trump respaldó el trabajo de la CFTC para traer plataformas de futuros perpetuos como Hyperliquid a un marco regulado mientras que un día antes la SEC había propuesto ‘Regulation Crypto Assets’, que facilita la emisión de activos cripto y reduce la incertidumbre regulatoria para el sector”, explicó Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina.

Argentinos aprovechan para vender

Esa suba impulsó a los inversores argentinos a tomar ganancias. Desde Lemon informaron que registraron el día que más Bitcoin se operó de los últimos 75 días, y fue más del doble (150%) de alto que el promedio diario de ese período. “Además, fue el cuarto día de mayores ventas del año. Con Bitcoin en máximos, más de la mitad del volumen es venta. El argentino compra en el pánico y vende en la euforia”, agregaron.

“En Bitso, este contexto se reflejó en un salto claro en la cantidad de operaciones de usuarios argentinos. En el día de mayor actividad, las ventas representaron cerca de dos tercios de las operaciones totales (65%) frente a un 35% de compras, mientras que en los otros días de la ventana la relación estuvo más pareja, cerca de 50/50. Es un patrón consistente con usuarios tomando ganancias tras la suba, más que con una ola de nuevas compras especulativas”, agregó el analista.

Más allá de la volatilidad tradicional, el mercado continúa convencido que Bitcoin mantiene una tendencia alcista de mediano y largo plazo que se consolida ciclo tras ciclo. “Los argentinos, una vez más, no se quedaron al margen del rally — y el comportamiento que vemos, con toma de ganancias puntual pero holders firmes, es el mismo patrón que observamos en subas anteriores”, concluyó Peralta.