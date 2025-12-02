La billetera digital gratuita de Banco Provincia, Cuenta DNI, suma promociones especiales durante diciembre. Con más de 10 millones de personas usuarias en toda la provincia, la app refuerza su compromiso con el ahorro cotidiano.

Los beneficios de Cuenta DNI abarcan rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias. También habrá una promoción exclusiva en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas en la aplicación.

Una de las promociones más esperadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que se aplicará el sábado 20 de diciembre. El descuento será del 35% con un nuevo tope de reintegro de $7.000 por persona, alcanzable con consumos de $20.000.

Descuentos los lunes: beneficio en supermercados Día

Los lunes, las personas usuarias de Cuenta DNI pueden acceder a un 20% de descuento en supermercados Día. El tope de reintegro es de $8.000 por día y se alcanza con consumos de $20.000.

Este beneficio se aplica en todas las sucursales adheridas de la cadena y está disponible para compras realizadas con la billetera digital. La devolución se acredita en la cuenta del usuario en forma automática.

Según Banco Provincia, esta promoción se mantiene vigente durante todo el mes de diciembre, permitiendo planificar las compras semanales con un ahorro significativo.

Martes y miércoles: descuentos en supermercados del interior

Los martes y miércoles, la promoción alcanza a supermercados del interior bonaerense. El descuento es del 15% y el tope de reintegro semanal es de $6.000, aplicable a partir de un ticket de $30.000.

Entre las cadenas adheridas se encuentran Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII), Super Güemes y Super Sofía.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece un adelanto de haberes de hasta un 30 % del haber neto promedio. (Fuente: archivo)

Este beneficio busca ampliar el alcance de las promociones a localidades del interior, donde la demanda de ahorro en alimentos es prioritaria para las familias.

Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

Además de los descuentos en supermercados, la billetera digital ofrece beneficios en mayoristas y cadenas nacionales. En Nini Mayorista, el descuento es del 15% los martes, con un tope de reintegro de $20.000 por persona y por día.

En Vital, el beneficio es del 20% los martes y domingos, con un tope de reintegro de $10.000 por persona. Estas promociones permiten realizar compras de gran volumen con un ahorro considerable.

Por su parte, Carrefour ofrece un 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, aplicable en todas sus tiendas: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución se realiza en el acto.

Descuentos adicionales en Toledo y Chango Más

Las cadenas Toledo y Chango Más también participan de las promociones de Cuenta DNI. En Toledo, el descuento es del 20% los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

En Chango Más, el beneficio es del 15% los jueves, viernes y sábados, también sin tope y con acreditación en el momento. Estas acciones complementan la agenda de descuentos y permiten elegir entre diferentes opciones según la ubicación y la preferencia del consumidor.

De acuerdo con Banco Provincia, todas las promociones estarán vigentes durante diciembre y se suman a los beneficios en carnicerías, ferias, mercados y comercios de cercanía, reforzando el compromiso de la entidad con el ahorro cotidiano.

Toda la información oficial se encuentra en las cuentas verificadas de Banco Provincia en Instagram, Facebook y X.

