El Banco Provincia lanzó nuevos descuentos de fin de año para los usuarios de Cuenta DNI, con rebajas de hasta el 40% y cupones exclusivos para las compras de fin de año, aunque también se incorporaron beneficios en carnicerías, comercios y locales gastronómicos.

Con el objetivo de impulsar el consumo de fin de año y fortalecer el comercio local, la entidad sumó beneficios que acompañarán a los descuentos tradicionales de la billetera digital.

¿Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI?

Estas nuevas ofertas forman parte del programa de verano que regirá entre diciembre y febrero e incluirá rebajas en comercios de cercanía, supermercados y actividades culturales en el marco del programa MeSumoNavidad , que permitirá acceder a vouchers especiales acumulables con otros beneficios.

Las rebajas también abarcan distintos rubros esenciales de compras como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses y farmacias.

Cuenta DNI ya anunció sus descuentos de fin de año.

También habrá una promo especial en gastronomía exclusiva para jóvenes de 13 a 17 años y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de Banco Provincia desde la aplicación, en comercios de cercanía que no son del rubro Alimentos.

Por otro lado, una de las promos más utilizadas, la de carnicerías, granjas y pescaderías, verá un cambio esencial: solo se dará en un día previo a las fiestas y con un aumento en el tope por persona.

Descuentos de Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos del Banco Provincia

En su sitio oficial, el organismo financiero de la Provincia de Buenos Aires anunció todos los beneficios para diciembre:

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Supermercados: descuentos en distintas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a la app en comercios adheridos.

Algunos usuarios podrán perder su usuario de Cuenta DNI si no cumplen los requisitos.

¿Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI para Navidad?

Para acceder a los beneficios es necesario: