El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que traerá tormentas intensas, lluvias persistentes y ráfagas de viento que superarán los 50 km/h, con una duración de más de 48 horas.

El temporal se concentrará en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, donde se esperan condiciones de inestabilidad que se extenderán desde este lunes 1 hasta el miércoles 3 de diciembre, en medio de jornadas sofocantes con temperaturas que superarán los 30°C.

¿Cuándo llega la tormenta en el noroeste?

El SMN anticipó que el ciclón comenzará el lunes 1 de diciembre, con tormentas fuertes durante toda la jornada en las provincias afectadas. Las lluvias se mantendrán hasta el miércoles 3, con riesgo de inundaciones y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Una fuerte tormenta se aproxima al país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas. Fuente: Archivo.

Luego, entre el jueves 4 y el sábado 6, el clima mostrará una leve mejora , aunque con cielo mayormente nublado y temperaturas elevadas. El domingo 7 se prevén nuevos chaparrones en la región.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

El SMN detalló que las localidades más comprometidas por el temporal en cada provincia serán:

Salta : Barrio San Rafael, Villa Los Alamos, Cachi, San José de Metán, Rivadavia, San Ramon de la Nueva Oran, Iruya y Tartagal.

Jujuy : La Quiaca, Humahuaca, Libertador General San Martin, San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico, San Pedro y La Esperanza.

Tucumán : Aguilares, Concepción, San Roque, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo.

Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca, Tinogasta, Belén, Andalgalá, Las Mojarras y Antofagasta de la Sierra.

¿Cómo seguirá el clima en cada provincia?

El SMN anticipa una semana sofocante, marcada por calor extremo y lluvias persistentes:

Salta

Lunes 1 : mínima de 20°C y máxima de 27°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Martes 2 : mínima de 18°C y máxima de 23°C, con tormentas durante todo el día.

Miércoles 3 : mínima de 19°C y máxima de 29°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Jueves 4 : mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Viernes 5 : mínima de 18°C y máxima de 32°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 6 : mínima de 18°C y máxima de 27°C, con el cielo mayormente nublado durante todo el día.

Domingo 7: mínima de 20°C y máxima de 27°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.

Tucumán:

Lunes 1 : mínima de 21°C y máxima de 26°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Martes 2 : mínima de 19°C y máxima de 23°C, con tormentas durante todo el día.

Miércoles 3 : mínima de 20°C y máxima de 32°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Jueves 4 : mínima de 21°C y máxima de 34°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Viernes 5 : mínima de 20°C y máxima de 34°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 6 : mínima de 24°C y máxima de 27°C, con el cielo mayormente nublado durante todo el día.

Domingo 7: mínima de 23°C y máxima de 27°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.

Jujuy:

Lunes 1 : mínima de 20°C y máxima de 27°C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Martes 2 : mínima de 19°C y máxima de 24°C, con tormentas fuertes a la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Miércoles 3 : mínima de 20°C y máxima de 30°C, con tormentas aisladas durante todo el día.

Jueves 4 : mínima de 21°C y máxima de 33°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Viernes 5 : mínima de 20°C y máxima de 35°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

Sábado 6 : mínima de 22°C y máxima de 27°C, con el cielo mayormente nublado durante todo el día.

Domingo 7: mínima de 21°C y máxima de 27°C, con el cielo mayormente nublado por la mañana y con chaparrones por la tarde-noche.

Catamarca: