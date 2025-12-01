Trenes Argentinos habilitó una de estación de la línea Roca que estaba paralizada hace 10 años por obras. Los trabajos se realizaron en el marco el Plan de Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno nacional con el objetivo de garantizar la seguridad y accesibilidad de la plataforma.

Habilitan una estación clave de la línea Roca

Trenes Argentinos anunció que la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue totalmente renovado y se encuentra operativa para el paso y detención de los trenes. La habilitación de la plataforma 1 fue realizada tras 10 años de espera y las refacciones fueron las siguientes:

Elevación de los andenes 1 y 2 para permitir la detención de trenes eléctricos.

Arreglo integral de boleterías, pisos, cielorrasos, cerramientos y sanitarios.

Adecuación de accesos con rampas, escaleras, barandas y pasamanos.

Instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad.

Modernización tecnológica, incluyendo sistemas contra incendios, pantallas informativas, nuevo mobiliario y renovación de cableado eléctrico y de datos.

Mejoras estéticas como pintura, iluminación y acondicionamiento del entorno.

La importancia de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki

La línea Roca es uno de los principales medios de transporte público para quienes transitan entre la Ciudad y la zona sur del conurbano bonaerense. Los propios datos de la empresa explican que es la línea que más pasajeros mueve en Buenos Aires. Solo en 2022 trasladó casi 90 millones de personas.

La reapertura de la estación de trenes es clave porque mejorará las condiciones de quienes viajen en Avellaneda. Ante de las reformas, se utilizaban andenes provisorios de madera, lo que ponía en riesgo a los pasajeros.

Llegan nuevos trenes: la inversión millonaria del Gobierno

El Gobierno confirmó la compra de 43 trenes con el principal objetivo de modernizar el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. En la misma línea, incluye 150 coches, consumibles y otros componentes para tres años de mantenimiento.

La renovación permitirá fortalecer la planificación técnica y garantizar el material para la continuidad del transporte público. Las nuevas unidades serán destinadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.