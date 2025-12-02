Cierra un conocido supermercado de Buenos Aires baja la persiana de dos sucursales y despidió a más de 70 empleados. Foto: NA

Un reconocido supermercado de Buenos Aires anunció el cierre de dos de sus ocho sucursales que tiene en la provincia, por lo que provocó que más de 70 personas pierdan su puesto de trabajo.

Se trata del mayorista Caromar, que tiene diferentes puntos de venta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país, en Neuquén y Rosario.

¿Cuáles fueron las sucursales del supermercado que cerraron?

La empresa, especializada en la venta de productos de limpieza, perfumería, pañales y cosmética, decidió bajar la persiana en dos puntos clave de su red de distribución. Según reportes recientes, cerraron:

Sucursal de San Justo : ubicada en el conurbano bonaerense, en la Av. Diego Maradona 4501. Esta sede afectó a 63 trabajadores que fueron despedidos de manera sorpresiva, sin previo aviso a los empleados o autoridades sindicales.

Sucursal de Mar del Plata: en la costa atlántica, específicamente en Av. Pte. Perón 1950 (Ruta 88 km 2), el cierre impactó a 15 empleados, sumando un total de 78 personas sin empleo de un día para el otro.

¿Qué pasará con el supermercado?

Estos despidos se produjeron el 1 de diciembre de 2025, como parte de un plan que incluye el cierre de al menos cuatro sucursales a nivel nacional.

Caromar mantiene operativa su estructura productiva, incluyendo fábricas de detergentes, alcohol y productos químicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la verdadera necesidad de estos recortes.

Las polémicas tras el motivo del cierre de las dos sucursales

La compañía invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando “fuerza mayor” para justificar los despidos y reducir las indemnizaciones al 50% de lo estipulado por ley.

No obstante, la Secretaría de Acción Social Zona Atlántica señaló que la compañía no está en quiebra, por lo que reclaman que este accionar es una medida arbitraria.

“Esto forma parte de un proceso más amplio por el cual la firma está dejando de operar en cuatro sucursales a nivel nacional, pero no se encuentra en crisis. La reducción del pago indemnizatorio es improcedente e injustificada”, manifestaron.