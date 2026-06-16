La gestión de Donald Trump está dispuesta a permitir la creación de un fondo de inversión de u$s 300.000 millones para Irán si la república islámica acuerda un acuerdo final para poner fin a la guerra que incluya un pacto nuclear.

Un alto funcionario de EE.UU. señaló que Washington había discutido la posibilidad de aliviar las sanciones y crear “un gran fondo de u$s 300.000 millones para reconstruir su país”. Los incentivos estarían vinculados al “desempeño” de Irán en el cumplimiento del memorándum de entendimiento que se firmará formalmente en Suiza el viernes.

Una persona al tanto de las negociaciones indicó que la creación del fondo estaría condicionada a un acuerdo final que forme parte del memorándum y seguiría a una extensión del cese al fuego por 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz y nuevas negociaciones sobre un acuerdo nuclear .

Agregó que el fondo no provendría de gobiernos, sino que se crearía para empresas interesadas en invertir en un país de 90 millones de habitantes con abundantes recursos energéticos. La estructura y gestión del fondo no quedaron inmediatamente claras.

“Hay interés de muchas empresas en Europa, muchas en Asia, Corea del Sur, Japón, etc., y también de empresas y negocios estadounidenses”, dijo la persona. “Si se levantan las sanciones, este fondo representaría una suma significativa y será enorme.”

El fondo de reconstrucción de u$s 300.000 millones sería “el tipo de cosa a la que [Irán] podría tener acceso... siempre y cuando cumpla con su parte de la obligación”, declaró el vicepresidente JD Vance a CBS News.

La magnitud de los incentivos financieros que EE.UU. propuso para Irán es un tema controvertido en las negociaciones. También ha sido uno de los asuntos políticamente más sensibles para Donald Trump, quien es reacio a que se lo vea recompensando al régimen islámico.

El presidente de EE.UU. fue muy crítico de la decisión de la administración de Barack Obama de unirse a otras potencias mundiales en la firma del acuerdo nuclear de 2015 con Irán que proporcionó un amplio alivio de sanciones, acusándola de enviar “palés de efectivo” a la república islámica.

Los críticos del memorándum señalaron que los incentivos financieros en discusión serían considerablemente mayores que los acordados bajo Obama.

Un alto funcionario declaró el lunes a periodistas que “cero” dólares han fluido hacia Irán desde que Trump, Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, firmaron el documento de forma remota.

El presidente de EE.UU. fue muy crítico de la decisión de la administración de Barack Obama de unirse a otras potencias mundiales en la firma del acuerdo nuclear de 2015 con Irán.

Según los términos del memorándum, cualquier alivio de sanciones, incluida la descongelación de activos iraníes en el exterior, se liberaría en fases y dependería del avance de las negociaciones nucleares y de un acuerdo final, según la persona al tanto de las conversaciones.

Sin embargo, altos funcionarios de la administración Trump señalaron que EE.UU. ofrecería “pequeños gestos” de alivio financiero “al principio” como medida de construcción de confianza.

Funcionarios de EE.UU. también sugirieron que las decisiones de permitir a Irán el acceso al conjunto más amplio de fondos serían subjetivas, en lugar de basarse en parámetros concretos.

“El alivio de sanciones no está vinculado específicamente a ninguna conducta en particular”, declaró un alto funcionario a periodistas el lunes. “Está vinculado en términos generales a que se comporten de manera apropiada. Y obviamente lo que más nos importa es el programa nuclear.”

Como parte del memorándum, la república islámica y la Casa Blanca acordaron resolver la disposición del arsenal de uranio enriquecido mediante un mecanismo consensuado. El compromiso mínimo es que todo el uranio sea diluido en el sitio, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, según la persona al tanto de las negociaciones.

Ese programa “ya ha sido destruido de manera sistemática”, dijo el funcionario, en referencia a los bombardeos de EE.UU. sobre las tres principales instalaciones nucleares de Irán durante la guerra de 12 días de Israel contra la república el pasado mes de junio.

Pero la administración querrá ver medidas para garantizar que “no lo reconstruyan”.

Irán posee un arsenal de más de 9.000 kg de uranio enriquecido. La mayor parte está en niveles bajos de enriquecimiento, pero 440 kg está enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas, lo que Trump denomina “el polvo nuclear”.