En esta noticia Recrudece el conflicto en Medio Oriente con impacto en el petróleo

En el inicio de este jueves, el precio del petróleo marca una nueva suba ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y alcanza su nivel más alto en más de seis semanas.

Esta mañana, el crudo Brent subía u$s 2,2 (2,3%), lo que lo lleva a los u$s 96,27, su valor más alto desde el pasado 8 de junio. La rueda anterior ya había cerrado con una suba de más de u$s 3, que llevó al barril a los u$s 94,07.

Por su parte, el WTI estadounidense avanza u$s 1,65 (1,9%) hasta los u$s 88,48, tras el repunte del 3% del miércoles.

El salto se dio después de que los hutíes de Yemen atacaran petroleros en el mar Rojo y Estados Unidos lanzara una nueva ronda de bombardeos contra Irán.

Es que, ayer, el Ejército de Estados Unidos completó su duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán, horas después de que el presidente Donald Trump prometiera destruir un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz. La amenaza elevó un escalón más la tensión en la guerra entre ambos países

Recrudece el conflicto en Medio Oriente con impacto en el petróleo

Esta madrugada, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un petrolero se incendió tras una explosión cuando intentaba seguir una ruta que describieron como minada, al sur del estrecho de Ormuz. Además, otros dos buques dieron media vuelta.

Tras esto, el organismo iraní sostuvo que el estrecho está bajo su control y “completamente cerrado” mientras continúen las acciones de Estados Unidos en la región, y advirtió que no dejará entrar ni salir a ningún petrolero sin coordinación previa con Irán .

Gemini

Los hutíes, alineados con Irán, sumaron un nuevo frente: amenazaron con atacar a los buques que transportan el petróleo saudita en el estrecho de Bab el-Mandeb y anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

El grupo dijo haber atacado a dos petroleros sauditas, entre ellos el Encelia, alcanzado en el mar Rojo, según reportes de seguridad marítima. También afirmó haber obligado a unos diez buques a regresar tras advertirles que no navegaran hacia puertos sauditas. Sin embargo, la agencia Reuters no pudo verificar esta versión de forma inmediata.

Para Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova, la escalada simultánea en dos pasos marítimos clave es un riesgo poco habitual: “Han vuelto las primas geopolíticas, pero para que se produzca un repunte sostenido de los precios se necesitarán pruebas de interrupciones prolongadas en el transporte marítimo o de cortes significativos en el suministro”.