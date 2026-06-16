Tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán el fin de semana para poner fin a la guerra, el precio del petróleo cayó hasta cerca de los u$s 80 el lunes. En tanto, este martes, se registró una recuperación moderada durante las operaciones asiáticas del día.
Los futuros del crudo Brent para entrega en agosto avanzaron 0,7%, ubicándose en u$s 83,71 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para julio ganó 0,9%, hasta alcanzar los u$s 81,44 por barril.
El precio del petróleo tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos
La recuperación ocurre después de que ambos referentes registraran pérdidas cercanas al 5% el lunes, tras darse a conocer un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que busca poner fin definitivo al conflicto armado en la región. Además, apunta a la reapertura definitiva del Estrecho de Ormuz.
Tras anunciarse el entendimiento, la reacción de los mercados fue inmediata. El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, y alcanza los u$s 83,27 por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Medio Oriente.
Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también descendió un 5,6% para llegar a u$s 80,16. De esta forma, ambos precios se alejaron así de los máximos superiores a los u$s 110 alcanzados poco después del inicio de la guerra.
Por su parte, los principales mercados bursátiles de Asia también alcanzaron subas generalizadas -algunas por arriba del 5%- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio.
En Japón, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 4,99% el lunes y marcó un nuevo récord al cierre por encima de los 69.000 puntos. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,2%hasta las 8.545,98 unidades, mientras que el Shanghái Composite avanzó un 1,61%hasta alcanzar los 4.096,47 puntos.
“Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.
Ahora, la atención se concentra en la implementación del acuerdo y en el tiempo que tomará normalizar las exportaciones de crudo. Está previsto que representantes de ambos países participen el próximo viernes en una ceremonia formal de firma en Ginebra.