En esta noticia El precio del petróleo tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán el fin de semana para poner fin a la guerra, el precio del petróleo cayó hasta cerca de los u$s 80 el lunes . En tanto, este martes, se registró una recuperación moderada durante las operaciones asiáticas del día.

Los futuros del crudo Brent para entrega en agosto avanzaron 0,7%, ubicándose en u$s 83,71 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para julio ganó 0,9%, hasta alcanzar los u$s 81,44 por barril.

El precio del petróleo tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

La recuperación ocurre después de que ambos referentes registraran pérdidas cercanas al 5% el lunes, tras darse a conocer un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que busca poner fin definitivo al conflicto armado en la región. Además, apunta a la reapertura definitiva del Estrecho de Ormuz.

Tras anunciarse el entendimiento, la reacción de los mercados fue inmediata. El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, y alcanza los u$s 83,27 por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Truth Social @realDonaldTrump

Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también descendió un 5,6% para llegar a u$s 80,16. De esta forma, ambos precios se alejaron así de los máximos superiores a los u$s 110 alcanzados poco después del inicio de la guerra.

Por su parte, los principales mercados bursátiles de Asia también alcanzaron subas generalizadas -algunas por arriba del 5%- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio.

En Japón, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 4,99% el lunes y marcó un nuevo récord al cierre por encima de los 69.000 puntos . El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,2%hasta las 8.545,98 unidades, mientras que el Shanghái Composite avanzó un 1,61%hasta alcanzar los 4.096,47 puntos.

“Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos . ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Ahora, la atención se concentra en la implementación del acuerdo y en el tiempo que tomará normalizar las exportaciones de crudo. Está previsto que representantes de ambos países participen el próximo viernes en una ceremonia formal de firma en Ginebra.