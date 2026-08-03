Este lunes, los precios del petróleo se desplomaron en una jornada marcada por las expectativas de un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Por su parte, los futuros bursátiles de Estados Unidos y Europa subieron. Esto ocurre luego de que este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara suspender nuevos ataques contra Irán.

Además, al buen humor del mercado de este lunes se suma que el yen japonés se fortaleció hasta su nivel más alto en tres meses después de que Estados Unidos y Japón confirmaran una intervención conjunta para sostener la moneda.

La apuesta por un acuerdo con Irán

En las primeras ruedas globales, los futuros del crudo Brent cayeron más de 4%, hasta los u$s 83,88 por barril. El recorte llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que las conversaciones con Irán se realizarán este lunes.

Trump había suspendido antes un ataque inminente contra Irán para intentar cerrar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz y destrabar el conflicto por las capacidades nucleares de Teherán.

Tras esto, el optimismo se trasladó a Wall Street antes de la apertura: los futuros del S&P 500 subieron 0,6% y los del Nasdaq ganaron 0,8%. En Europa, los futuros del Stoxx 600 avanzaron 0,8%.

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Las bolsas asiáticas, en cambio, arrancaron la semana con dificultades tras un julio turbulento, atravesado por la incertidumbre de los inversores sobre el gasto de capital en inteligencia artificial y su rentabilidad futura. El Nikkei japonés cayó 1% y el KOSPI surcoreano se hundió más de 5%. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, sin contar a Japón, retrocedió 1%.

La caída del petróleo también empujó a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El bono a 30 años cedió 3,7 puntos básicos, hasta 5,238%, y se alejó del máximo de 19 años que había marcado la semana pasada. En julio había subido 37,2 puntos básicos, en un contexto de incertidumbre por la guerra con Irán y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

Intervención conjunta para frenar al yen

El yen se apreció 0,5% y llegó a 156,49 por dólar, tras tocar temprano 155,2, su nivel más alto desde principios de mayo. El Ministerio de Finanzas de Japón confirmó que el país llevó adelante, junto con Estados Unidos, una intervención coordinada de compra de yenes y advirtió que no dudará en repetirla.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, agregó que su país evaluará en los próximos meses aumentar el volumen de la línea de recompra de la Reserva Federal, una herramienta que definió como “una importante red de seguridad”.

“Podría decirse que los comentarios de Bessent tienen más peso que la propia intervención”, señaló Matt Simpson, analista de mercados de StoneX, quien remarcó que la expresión “intervención conjunta” rara vez se utiliza en estos mercados.

Trump había dicho el domingo que Estados Unidos ayudaba a Japón a sostener el yen como un gesto de amistad y en beneficio de la economía global.

La intervención en solitario que Tokio había realizado entre fines de abril y principios de mayo solo generó un repunte breve. Tampoco alcanzó la suba de tasas del Banco de Japón en junio. El yen venía de moverse cerca de sus mínimos en 40 años, en 163,99 por dólar, con posiciones cortas netas por u$s 12.500 millones, la cifra más alta en dos años según datos de un regulador estadounidense.

Fuente: Reuters