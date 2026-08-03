Tras un fin de semana marcado por lluvias intensas y fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 3 de agosto continuará la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La jornada estará acompañada por precipitaciones de variada intensidad, tormentas aisladas y un descenso de la temperatura producto del ingreso de aire más frío.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 14°C. Hacia la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de tormentas, con chances de precipitaciones de entre 10% y 40%. Además, predominarán los vientos del sector este durante gran parte del día.

Clima de la semana en Buenos Aires: cuándo mejora y cuándo vuelven las lluvias

Luego del mal tiempo del lunes, el martes y el miércoles estarán marcados por una mejora de las condiciones meteorológicas. Se espera un ambiente fresco, con temperaturas de entre 12°C y 16°C, cielo parcialmente nublado y la presencia de neblinas durante las primeras horas del día. En este período no se pronostican lluvias, aunque el viento irá ganando intensidad con el correr de las jornadas.

Pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional.

La estabilidad, sin embargo, será pasajera. Para el jueves volverá a aumentar la nubosidad y el SMN anticipa una nueva probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, mientras que las temperaturas se mantendrán entre 13°C y 16°C.

Descenso de la temperatura hacia el cierre de la semana

El viernes llegará con un marcado descenso térmico. La temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento volverá a intensificarse durante la tarde, lo que reforzará la sensación de frío en gran parte del AMBA.