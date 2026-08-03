Saavedra continúa ocupando un lugar clave dentro del mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Su cercanía con Núñez, Coghlan y Villa Urquiza, la conexión con la avenida General Paz y la Panamericana y la presencia de parques, comercios y servicios sostienen el interés por un barrio que combina sectores residenciales de baja densidad con zonas de mayor desarrollo.

En ese contexto, encontrar departamentos publicados por menos de u$s 60.000 puede resultar llamativo. Sin embargo, el relevamiento de los avisos de Zonaprop permite identificar qué hay detrás de esos precios y, especialmente, si esas unidades necesitan una inversión adicional.

Dentro de ese escenario, los avisos más económicos abren una puerta para compradores que buscan su primera vivienda, inversores con presupuestos acotados o personas dispuestas a priorizar ubicación por sobre otros atributos del inmueble.

La oferta, sin embargo, no es uniforme. El relevamiento muestra unidades de superficies, estados y condiciones muy diferentes. Por eso, el valor publicado funciona como punto de partida: para evaluar cada alternativa también hay que considerar las expensas, la antigüedad, el acceso por escalera, el estado interior y los eventuales gastos de refacción.

Qué departamentos se consiguen por menos de US$ 60.000 en Saavedra

Hay monoambientes de entre 19 y 30 metros cuadrados, departamentos de dos ambientes que superan los 40 metros y algunas unidades de tres ambientes cercanas al límite de US$ 60.000.

Dos ambientes por menos de u$s 40.000

Uno de los avisos de menor precio corresponde a un departamento de dos ambientes publicado en US$ 30.000, ubicado sobre Correa al 3700. Tiene 45 metros cuadrados totales, se encuentra en un segundo piso por escalera y, de acuerdo con la descripción del anunciante, requiere reciclaje.

La unidad posee cocina separada, conexión para lavarropas, living comedor, dormitorio con placard y baño. Las expensas informadas ascienden a $231.000 .

El precio permite ingresar al barrio con una superficie superior a la de muchos monoambientes del mismo rango. La contrapartida aparece en la necesidad de realizar mejoras y en el nivel de gastos mensuales, dos cuestiones que deben incorporarse al cálculo total.

Otro aviso ofrece un departamento de dos ambientes y 42 metros cuadrados sobre Washington al 4200 por US$ 38.000. En este caso, la publicación corresponde a la venta de una nuda propiedad, con reserva de usufructo vitalicio.

La operación presenta una condición específica: el comprador adquiere la titularidad, pero no puede utilizar ni alquilar inmediatamente el inmueble mientras se mantenga el usufructo. Por eso, no es comparable con una propiedad disponible para ocupación y podría resultar de interés únicamente para quien contemple una inversión de largo plazo.

Monoambientes por menos de US$ 50.000

Las opciones de libre disponibilidad por debajo de US$ 50.000 se concentran principalmente en monoambientes.

Sobre Crisólogo Larralde al 2700 se publica una unidad de 21 metros cuadrados por US$ 48.000. Según el aviso, el departamento está refaccionado, cuenta con conexión para lavarropas y se encuentra en un cuarto piso por escalera.

La publicación informa una antigüedad de 50 años, expensas de $55.000 y condición de apto crédito. Su ubicación próxima al Parque Saavedra, el corredor comercial de García del Río y distintas avenidas aparece entre los atributos destacados por el anunciante.

En Vidal al 3500 se ofrece otro monoambiente de 19 metros cuadrados por US$ 49.900. Tiene cocina separada, baño completo y un ventanal que, de acuerdo con la publicación, proporciona vista abierta. Las expensas informadas son de $115.000.

La unidad se encuentra en un sector cercano a las avenidas Cabildo y Crisólogo Larralde. Su principal limitación es la superficie, por lo que podría atraer a una persona sola que priorice la ubicación o a un inversor orientado a unidades pequeñas.

Por US$ 50.000, sobre Vilela al 4100, aparece un monoambiente de 30 metros cuadrados con balcón, cocina integrada y terraza de uso común. Está ubicado en un cuarto piso por escalera y registra expensas de $57.000.

Dentro del segmento de monoambientes relevado, ofrece una superficie mayor y un espacio exterior propio. El acceso sin ascensor es el principal aspecto que el comprador debe ponderar.

Departamentos de dos ambientes por menos de US$ 60.000

Los dos ambientes presentan diferencias importantes tanto en superficie como en distribución. En algunos casos superan los 40 metros cuadrados, mientras que otros tienen dimensiones similares a las de un monoambiente.

En Correa al 3800 se ofrece una unidad de 44 metros cuadrados por US$ 49.500. El departamento posee cocina con lavadero y, según el anuncio, se encuentra en buen estado general. Está ubicado en un tercer piso por escalera y tiene expensas informadas de $100.000.

El edificio cuenta además con un jardín interno de uso común. La superficie resulta uno de los principales atributos del aviso: por un precio inferior a US$ 50.000, ofrece un dormitorio separado y ambientes de dimensiones mayores que los monoambientes del mismo rango.

En el mismo sector se publica otro departamento de dos ambientes, de 46 metros cuadrados, por US$ 53.500. Cuenta con cocina, lavadero incorporado, dormitorio con placard y baño completo. Se encuentra en un tercer piso por escalera y registra expensas de $68.000.

En Crisólogo Larralde al 2700 aparece un dos ambientes de 26 metros cuadrados por US$ 55.000. Tiene cocina integrada, dormitorio con placard, baño completo y equipo de aire acondicionado frío-calor, según la descripción comercial.

Está ubicado en un cuarto piso por escalera y las expensas informadas son de $120.000. Aunque ofrece un dormitorio separado, su superficie es reducida, por lo que resulta indispensable revisar la distribución y las dimensiones reales de cada ambiente.

Otro aviso presenta una unidad de dos ambientes sobre Correa al 3500 por US$ 58.000. Tiene 38 metros cuadrados totales, balcón, cocina independiente, lavadero incorporado, baño completo y dormitorio con placard.

Se encuentra en un segundo piso por escalera, posee expensas informadas de $75.000 y figura como apto crédito. Esa condición debe ser verificada con la documentación del inmueble y con el banco que eventualmente financie la operación.

Una opción de tres ambientes dentro del presupuesto

Entre las publicaciones analizadas aparece un departamento de tres ambientes y 54 metros cuadrados por US$ 59.500, ubicado sobre Correa al 3700.

La unidad se encuentra en un tercer piso por escalera y posee dos dormitorios, cocina separada, instalación para lavarropas y acceso a una terraza de uso común.

El anunciante informa una antigüedad de 70 años, orientación este y expensas de $80.000 correspondientes a abril de 2026. También señala que la cocina y las aberturas fueron renovadas cinco años atrás.

La posibilidad de acceder a dos dormitorios por debajo de US$ 60.000 distingue a esta publicación dentro del relevamiento. Antes de avanzar, no obstante, conviene revisar las instalaciones propias y comunes del edificio, especialmente por su antigüedad.

También aparece publicado otro departamento de tres ambientes por US$ 59.999, aunque el aviso figura como reservado. Su disponibilidad debe consultarse directamente con la inmobiliaria antes de considerarlo como parte de la oferta activa.

¿Por qué Saavedra sigue en el radar del mercado inmobiliario?

Saavedra reúne condiciones que explican por qué continúa atrayendo a compradores, inmobiliarias y desarrolladores.

El barrio forma parte del corredor norte de la Ciudad y se encuentra próximo a Núñez, Coghlan y Villa Urquiza. A eso se suman los accesos hacia General Paz y Panamericana, que facilitan la conexión con el norte del área metropolitana.

La presencia del DOT, las avenidas Cabildo, Balbín, Congreso y Crisólogo Larralde, las estaciones ferroviarias y las líneas de colectivos amplían las alternativas de transporte y servicios.

El perfil residencial también constituye una de sus particularidades. Saavedra combina edificios de departamentos con sectores de casas bajas, calles arboladas y espacios verdes como el Parque Saavedra.

A partir de la oferta analizada también puede inferirse que los precios más bajos aparecen con mayor frecuencia en edificios antiguos, unidades por escalera y determinados sectores cercanos a Correa y al Barrio Mitre. Se trata de una observación derivada de los avisos relevados y no de una descripción completa de todo el mercado de Saavedra.

Qué explica los precios inferiores a US$ 60.000

Las propiedades económicas no comparten una única característica, pero el análisis de los avisos permite detectar algunos patrones.

Uno de ellos es la superficie reducida. Los monoambientes parten de los 19 metros cuadrados y algunos departamentos de dos ambientes apenas superan los 25 metros.

Otro factor es la ausencia de ascensor. Varias unidades se encuentran en segundos, terceros o cuartos pisos por escalera, una condición que suele influir en el precio y también en la futura facilidad de reventa.

La antigüedad del edificio aparece como otra variable. Algunos avisos informan construcciones de entre 50 y 70 años, lo que obliga a prestar especial atención al estado de las instalaciones y de los espacios comunes.

También hay propiedades que requieren reciclaje o mejoras interiores. En estos casos, el valor publicado debe sumarse al costo estimado de la obra para determinar el desembolso real.

Finalmente, existen situaciones comerciales o jurídicas particulares. La venta de una nuda propiedad, por ejemplo, explica un valor considerablemente más bajo, pero impide que el comprador utilice el inmueble de manera inmediata.

Qué resigna el comprador para pagar menos de US$ 60.000

El acceso a precios inferiores a US$ 60.000 suele exigir alguna concesión.

En los monoambientes, la principal es la superficie. En los dos y tres ambientes más amplios, el menor valor aparece con frecuencia asociado con edificios sin ascensor, mayor antigüedad o ubicaciones específicas dentro del barrio.

La distribución también puede responder a tipologías antiguas, con cocinas separadas, lavaderos pequeños o ambientes de dimensiones desiguales. En otros casos, el comprador debe afrontar una refacción antes de mudarse o poner la propiedad en alquiler.

Estas condiciones obligan a comparar cada inmueble con propiedades de características similares y no únicamente con el promedio general del barrio.

Dónde aparece el mayor valor de estas oportunidades

El principal diferencial de estas publicaciones es la posibilidad de ingresar a Saavedra con un presupuesto que, en otros sectores del corredor norte, puede resultar insuficiente para adquirir una unidad completa.

En algunos casos, el comprador obtiene más superficie a cambio de aceptar un edificio sin ascensor. En otros, accede a una mejor ubicación mediante una unidad más pequeña. También aparecen departamentos con margen de mejora cuyo valor puede aumentar si se realiza una refacción adecuada.

La conectividad, la cercanía con espacios verdes, la oferta comercial y el perfil residencial pueden compensar algunas limitaciones del inmueble, especialmente para compradores que planean permanecer varios años en la propiedad.

Para quienes evalúan una inversión, el análisis debe incluir el alquiler potencial, las expensas, los costos de mantenimiento y la facilidad de reventa. Los avisos por sí solos no permiten determinar una rentabilidad anual ni garantizar una futura revalorización.