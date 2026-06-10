Donald Trump advirtió que Irán tendrá que “pagar el precio” por tomarse “demasiado tiempo” en negociar un acuerdo para extender el cese del fuego y reabrir el estrecho de Ormuz, horas después de que los adversarios intercambiaran disparos a raíz del derribo de un helicóptero estadounidense.

“Las Fuerzas Armadas de Irán son un desastre absoluto y total”, escribió el presidente de EE.UU. en su plataforma Truth Social el miércoles. “Se tomaron demasiado tiempo para negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos; ahora tendrán que pagar el precio.”

EE.UU. e Irán intercambiaron disparos el miércoles en el episodio más grave entre los dos adversarios desde que acordaron un cese del fuego el 8 de abril, con cazas estadounidenses atacando el sur de Irán y fuerzas iraníes lanzando ataques contra bases de EE.UU. en Jordania y Baréin.

Los enfrentamientos estallaron después de que Irán derribara un helicóptero estadounidense el lunes por la noche.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. informó durante la madrugada que había “completado ataques de autodefensa” contra Irán, a los que describió como una “respuesta proporcional”.

Más tarde el miércoles, Fox News informó que Trump se acercaba a la decisión de ordenar ataques contra plantas de energía y puentes iraníes, citando una entrevista con el presidente.

Trump ha amenazado anteriormente con destruir infraestructura iraní, pero los aliados de Washington en el Golfo lo instaron a abstenerse de hacerlo, por temor a que la república islámica respondiera atacándolos.

El crudo Brent revirtió las pérdidas previas tras la publicación de Trump el miércoles y operaba con una suba del 1,3%, a u$s 92,60.

Los ataques mutuos de las últimas 24 horas pusieron a prueba severamente la tregua y amenazaron con descarrilar los esfuerzos diplomáticos para extender el cese del fuego, reabrir el estrecho y establecer un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

En señal de la incertidumbre sobre los próximos pasos de Trump, una delegación de mediadores qataríes viajó a Teherán el miércoles tras consultas con EE.UU., en un intento por reducir las diferencias que persisten, según indicó un diplomático al tanto de las conversaciones.

Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que EE.UU. e Irán se acercan a un acuerdo, mientras busca aliviar la crisis energética global desencadenada por el cierre del estrecho por parte de Irán desde que EE.UU. e Israel iniciaron su guerra contra la república islámica en febrero.

El derribo del helicóptero el lunes se produjo horas después de que Trump interviniera para detener un intercambio de disparos entre Irán e Israel, que tuvo lugar luego de que fuerzas israelíes atacaran un edificio en el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, el principal representante de Teherán en la región.

Tras declarar el domingo que no estaba “nada contento” por el ataque israelí sobre Beirut, Trump llamó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para presionarlo a no escalar más contra Irán.

Los enfrentamientos estallaron después de que Irán derribara un helicóptero estadounidense el lunes por la noche. Shutterstock

El martes, Trump afirmó que EE.UU. e Irán estaban en “la recta final” de “un muy buen acuerdo”. Dijo que impediría que Irán desarrollara un arma nuclear y que reabriría el estrecho de Ormuz en cuanto se firmara, lo que podría ocurrir “en dos o tres días”.

Pero más tarde ese mismo día señaló que EE.UU. “debe, por necesidad” responder al ataque contra el helicóptero, luego de ser informado de que Irán había derribado el Apache mientras sobrevolaba el estrecho. El Comando Central indicó que dos tripulantes habían sido rescatados y se encontraban en estado estable.

El martes, el canciller iraní Abbas Araghchi había sugerido que el derribo del helicóptero fue un accidente.

Los esfuerzos de mediación, liderados por Pakistán y Qatar, llevan semanas intentando alcanzar un acuerdo entre Irán y EE.UU., pero han tenido dificultades para superar las diferencias y la profunda desconfianza entre las partes en conflicto.

El conflicto entre Israel y Hezbollah también complicó los intentos de cerrar un acuerdo entre EE.UU. e Irán, dado que Irán insiste en que debe ser parte de cualquier pacto.