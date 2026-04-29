El crudo Brent alcanzó su precio más alto desde 2022 después de que Donald Trump afirmara que “no quería” levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz, profundizando la crisis energética global desencadenada por la guerra de EE.UU. contra Irán. El índice de referencia global del petróleo subió hasta un 7,6% y llegó a u$s 119,76 el barril en su octava jornada consecutiva de ganancias, la racha más larga en casi cuatro años. El ascenso a un máximo de cuatro años se produjo cuando los operadores perdieron el optimismo de que el alto al fuego de tres semanas en la guerra permitiría la reanudación de los flujos de energía desde el Golfo. El crudo WTI, referencia estadounidense, subió un 7,4% hasta u$s 107,31 el barril. La escalada del miércoles se aceleró después de que el presidente estadounidense señalara que mantendría el bloqueo del estrecho hasta que Irán aceptara un acuerdo para poner fin a su programa nuclear. “El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están ahogando como un cerdo atorado. Y va a ser peor para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, dijo Trump a Axios. “Quieren negociar. No quieren que yo mantenga el bloqueo. Yo no quiero [levantarlo], porque no quiero que tengan un arma nuclear.” El tráfico por el Estrecho, un punto de paso crítico que transportaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del conflicto, permanece prácticamente paralizado debido a la amenaza de ataques iraníes y al bloqueo naval estadounidense. “El petróleo subirá varios dólares cada día mientras no haya una salida a la vista”, declaró Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. “Los mercados se están ajustando y los precios deben reflejarlo.” El disparo de los precios ha elevado sensiblemente el costo de los combustibles en las grandes economías, avivando el temor a una nueva y dañina ola de inflación. Los precios de la nafta en EE.UU. subieron a u$s 4,23 el galón el miércoles, según el grupo automovilístico AAA, su nivel más alto desde que EE.UU. e Irán iniciaron la guerra contra Irán. Los analistas advirtieron que los precios del petróleo podrían seguir subiendo mientras las exportaciones energéticas del Golfo permanezcan bloqueadas. Hamad Hussain, de Capital Economics, señaló que “la posibilidad de una reapertura repentina del Estrecho de Ormuz ha sido un factor clave que ha impedido que los precios del petróleo suban aún más”. Sin embargo, los mercados estaban respondiendo a “una mayor especulación de que el bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz podría durar meses, en lugar de días o semanas”. Los operadores han dejado de lado las preocupaciones sobre el aumento de la producción ante la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP el martes. Los EAU han estado bombeando muy por debajo de su cuota de la OPEP desde que comenzó el conflicto, porque su capacidad de exportación se ha visto gravemente limitada por la amenaza iraní al tráfico marítimo por el estrecho. Si el estrecho se abre, los EAU podrían elevar su producción a 4,5 millones de barriles diarios o más, más de 1 millón de barriles por encima de su producción previa a la guerra, indicó HSBC en un informe. El alza del precio del petróleo impulsó las caídas en los bonos soberanos europeos, mientras los inversores apuestan a que los bancos centrales deberán subir las tasas de interés para contener la inflación resultante. El rendimiento del bono del Tesoro británico a dos años subió 0,1 puntos porcentuales y superó el 4,5% por primera vez desde finales de marzo. Los rendimientos italianos del mismo plazo aumentaron en una magnitud similar. Los operadores esperan ahora tres incrementos de un cuarto de punto por parte del Banco Central Europeo antes de fin de año. Se prevé que el Banco de Inglaterra eleve el costo del crédito dos o tres veces antes de diciembre, según los niveles implícitos en los mercados de derivados. “Lo que comenzó como una perturbación geopolítica está ahora entrando en una fase más persistente”, afirmó Nadège Dufossé, directora global de multiactivos de Candriam.