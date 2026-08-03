En esta noticia Destrabar el mercado

La reforma del mercado de capitales que anunció el presidente Javier Milei junto con la nueva Carta Orgánica del Banco Central se realizaría por una ley específica que complementaría las iniciativas diseñadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que fueron incluidas en el proyecto ómnibus enviado al Congreso el mes pasado.

Entre los principales cambios que contiene el proyecto ya enviado están la ampliación de los valores negociables —incluidos activos tokenizados—, regímenes de autorización automática para determinadas emisiones, nuevos ámbitos de negociación digital, la redefinición de funciones de la CNV, un rediseño del mercado de fondos comunes de inversión, de objetivos de fideicomisos financieros y de los warrants para reducir trabas regulatorias y fomentar el financiamiento privado.

La idea oficial es complementar también de ese modo las iniciativas contenidas en el “Big bang” financiero que puso en marcha el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, que consiste básicamente en liberar de autorizaciones las emisiones de privados.

“Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir”, anunció Milei el jueves, citando como ejemplo “el mercado de bonos corporativos. Ahora permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida”.

Destrabar el mercado

También mencionó “el financiamiento colectivo que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. Quince años perdidos y ahora lo vamos a destrabar”, explicó. Medidas para ambos instrumentos están contenidas en el proyecto que envió Sturzenegger al Congreso.

Por el momento, el hermetismo respecto del contenido del nuevo proyecto es casi total y las fuentes involucradas en la elaboración no quieren dar más detalles hasta el envío al Congreso del proyecto. “Un proyecto integral de desregulación”, definieron cerca de las autoridades de la CNV.

Un ex titular de la CNV consultado por este medio especuló acerca de que, por las referencias realizadas por el Presidente, la reforma podría enfocarse en “flexibilizar la emisión de obligaciones negociables” y en modificaciones vinculadas a la moneda de emisión de los instrumentos financieros. También consideró probable que el proyecto reduzca facultades regulatorias del organismo en distintos aspectos del mercado.

“Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso del crecimiento”, detalló Milei.