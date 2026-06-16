Los precios del petróleo cayeron el martes por debajo de los u$s 80 el barril por primera vez desde principios de marzo, en medio de la creciente confianza en que el acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán restablecerá el flujo de crudo por el estrecho de Ormuz.

El Brent, el referente internacional, llegó a una baja del 5,1% a u$s 78,96 el barril, su nivel más bajo desde el 2 de marzo. El West Texas Intermediate, el referente estadounidense, cayó un 5,8% a u$s 76,05 el barril.

Los precios del petróleo se derrumbaron esta semana después de que el gobierno de Donald Trump y la república islámica acordaron el domingo a la noche extender su cese del fuego y reabrir el estrecho, que en la práctica había estado cerrado desde fines de febrero, tras varias semanas de tensas negociaciones mediadas por Qatar y Pakistán.

Los precios del petróleo de Oriente Medio se desplomaron desde que se anunció el acuerdo de paz. El crudo Murban de Abu Dabi cayó hasta u$s 72,74 el barril el martes, apenas 49 centavos por encima del precio previo al inicio de la guerra, después de haber llegado a u$s 160,50 en marzo. Los precios del petróleo de Dubái y Omán también bajaron esta semana.

“El optimismo en torno a una recuperación gradual de las exportaciones del Golfo redujo la prima de riesgo geopolítico acumulada durante el conflicto”, dijo Soojin Kim, analista de MUFG. “La perspectiva de una mejora en los flujos energéticos y de precios del petróleo más bajos contribuyó a aliviar las preocupaciones sobre la inflación, aunque persiste la incertidumbre sobre la velocidad con que el transporte marítimo y las exportaciones de commodities podrán normalizarse.”

Dos petroleros iraníes, el Hero II y el Diona, salieron del golfo de Omán y cruzaron la línea del bloqueo nominal de EE.UU. el martes —la primera señal de que el petróleo iraní comenzaba a moverse sin ser interceptado por las fuerzas militares estadounidenses desde el inicio de las restricciones. Ninguno de los dos señalizaba su destino final, pero ambos parecían dirigirse hacia el sureste, bordeando India.

El precio del crudo se disparó después de que EE.UU. e Israel lanzaran su ofensiva contra Irán el 28 de febrero, lo que hizo escalar el precio desde u$s 72 el barril en la víspera del conflicto hasta un máximo de u$s 126 en abril. Las expectativas de un acuerdo de paz se frustraron repetidamente en las últimas semanas, lo que provocó fuertes fluctuaciones en el precio del petróleo.

Michael Haigh, director global de investigación de commodities en Société Générale, señaló que el mercado estaba en modo de “vender ahora y preguntar después”.

“No tenemos claridad absoluta sobre cómo va a terminar esto, pero el escenario base parece ser el de un acuerdo acotado más que un bloqueo”, dijo.

La caída del precio del petróleo se produjo a pesar de una advertencia formulada más temprano ese día por Jotaro Tamura, director ejecutivo del grupo naviero Mitsui OSK Lines, quien señaló que les llevaría semanas a muchos armadores retomar el tránsito por el estrecho mientras esperaban confirmar si el acuerdo era “sustancial”. Los operadores de petróleo advirtieron de manera consistente que el tráfico de buques por este punto de paso estratégico podría tardar hasta tres meses en volver a los niveles previos a la guerra.

Los precios del petróleo de Oriente Medio se desplomaron desde que se anunció el acuerdo de paz. Reuters

“Los mercados claramente celebran el último desarrollo, aunque queda por verse con qué rapidez puede normalizarse el tráfico por el estrecho”, dijeron analistas de UBS. “Dadas las preocupaciones por minas marinas en el canal, los mercados buscarán evidencia más concreta de que las navieras y las aseguradoras tienen la confianza suficiente para atravesarlo.”

Goldman Sachs recortó el lunes su pronóstico de precios del petróleo tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán, cuya firma está prevista para el viernes. El banco ahora espera que el Brent cotice a u$s 80 el barril en el último trimestre de 2026, u$s 10 por debajo de su estimación anterior.

“Si bien los detalles completos del acuerdo no están claros, ahora asumimos que las exportaciones del Golfo Pérsico se normalizarán a los niveles previos a la guerra para fines de julio (frente a fines de agosto, según la proyección anterior)”, dijeron analistas de Goldman.

Los mercados petroleros probablemente permanecerán ajustados durante el verano boreal, señalaron analistas de Morgan Stanley en una nota. “A partir del cuarto trimestre de este año, vemos el Brent anclado en torno a los u$s 80 el barril”, dijeron.