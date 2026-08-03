En esta noticia ¿Qué significa soñar con Cementerio?

Este lunes, 3 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9094 (Cementerio).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 3 de agosto

1° 9094 11° 1027 2° 4889 12° 0226 3° 7296 13° 4223 4° 0904 14° 3028 5° 0663 15° 3456 6° 1301 16° 8498 7° 7454 17° 9289 8° 4044 18° 0492 9° 5072 19° 5036 10° 4875 20° 4916

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con un cementerio simboliza cierres, duelo y el fin de una etapa. Indica soltar el pasado y abrir espacio a la renovación.

También refleja añoranza o asuntos emocionales pendientes. Si hubo calma, hay aceptación; si hubo inquietud, señala miedos que conviene afrontar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.