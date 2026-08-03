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Este lunes, 3 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9094 (Cementerio).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 3 de agosto

 909411° 1027
 2°488912° 0226
 3°729613° 4223
 4°090414° 3028
 5°066315° 3456
 6°130116° 8498
 7°745417° 9289
 8°404418° 0492
 9°507219° 5036
 10°487520° 4916

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¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con un cementerio simboliza cierres, duelo y el fin de una etapa. Indica soltar el pasado y abrir espacio a la renovación.

También refleja añoranza o asuntos emocionales pendientes. Si hubo calma, hay aceptación; si hubo inquietud, señala miedos que conviene afrontar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.