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Este lunes, 3 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9094 (Cementerio).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 3 de agosto
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¿Qué significa soñar con Cementerio?
Soñar con un cementerio simboliza cierres, duelo y el fin de una etapa. Indica soltar el pasado y abrir espacio a la renovación.
También refleja añoranza o asuntos emocionales pendientes. Si hubo calma, hay aceptación; si hubo inquietud, señala miedos que conviene afrontar.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.