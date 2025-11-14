Las compras de oro no declaradas de China podrían ser más de 10 veces sus cifras oficiales, ya que el país intenta silenciosamente diversificarse del dólar estadounidense, según analistas, lo que pone de relieve las fuentes cada vez más opacas de demanda detrás del rally récord del oro.

Las compras reportadas públicamente por el banco central de China han sido tan bajas este año —1,9 toneladas adquiridas en agosto, 1,9 toneladas en julio y 2,2 toneladas en junio— que pocos en el mercado creen en las cifras oficiales.

Analistas de Société Générale estiman, basándose en datos comerciales, que las compras totales de China podrían alcanzar hasta 250 toneladas este año, es decir, más de un tercio de la demanda global total de los bancos centrales.

La magnitud de las compras no reportadas del país pone de relieve los crecientes desafíos que enfrentan los operadores para intentar determinar hacia dónde irán los precios en un mercado cada vez más dominado por las compras de los bancos centrales.

“ China está comprando oro como parte de su estrategia de desdolarización ”, dijo Jeff Currie, director de estrategia de energy pathways en Carlyle, quien afirma que no intenta adivinar cuánto oro está comprando el Banco Popular de China.

“ A diferencia del petróleo, que puedes rastrear con satélites, con el oro no puedes. No hay manera de saber adónde va este material ni quién lo está comprando ”.

Las compras totales de China podrían alcanzar hasta 250 toneladas este año.

Los operadores dicen que están recurriendo a fuentes alternativas de datos para calibrar la demanda, como pedidos de barras recién fundidas de 400 onzas con números de serie consecutivos —que suelen refinarse en Suiza o Sudáfrica, enviarse vía Londres y volarse a China— como evidencia de las compras del país.

“ Este año, la gente realmente no está creyendo las cifras oficiales, especialmente sobre China ”, dijo Bruce Ikemizu, director de la Asociación del Mercado de Lingotes de Japón, quien cree que las reservas actuales de oro de China son casi 5.000 toneladas, el doble de lo que reporta públicamente.

Los bancos centrales han estado comprando enormes cantidades de lingotes en los últimos años, alimentando un rally que ha llevado el precio por encima de los u$s 4.300 por onza troy. Durante la última década, la proporción del oro en las reservas globales fuera de Estados Unidos ha subido del 10% al 26% , según datos del World Gold Council, lo que convierte al oro en el segundo mayor activo de reserva después del dólar.

Sin embargo, cada vez menos de estas compras están siendo reportadas al FMI, que recopila los datos de manera voluntaria.

En el trimestre más reciente, solo alrededor de un tercio de las compras oficiales fue reportado públicamente, frente al 90% de hace cuatro años, según estimaciones del WGC basadas en datos de Metals Focus.

Los bancos centrales pueden optar por no reportar su actividad en oro para evitar adelantarse al mercado o por razones políticas. Algunos temen que comprar lingotes públicamente, algo que a menudo es una cobertura financiera contra el dólar, pueda empeorar las relaciones con la administración Trump.

“ Tiene sentido reportar solo lo mínimo indispensable, si es necesario, por miedo a represalias de la administración estadounidense ”, dijo Nicky Shiels, analista de la refinería suiza MKS Pamp. “El oro es visto como una cobertura pura frente a Estados Unidos. En la mayoría de los mercados emergentes, es de interés para los bancos centrales no divulgar completamente las compras.”

Los vendedores también pueden preferir no mover los precios en su contra anunciando sus intenciones. Las declaraciones muy publicitadas del excanciller británico Gordon Brown en 1999 de que el Banco de Inglaterra vendería la mitad de sus reservas de oro ayudaron a empujar los precios aún más abajo, y la venta rindió apenas u$s 275 por onza en promedio, alrededor de una quinceava parte del precio actual.

Michael Haigh, analista de Société Générale, dijo que esta opacidad hace que el mercado del oro sea “único y complicado” en comparación con commodities como el petróleo, donde la OPEP desempeña un papel en regular la producción.

“ Lo que es diferente con el oro es que la cantidad que entra y sale de los bancos centrales es tan influyente. Sin claridad sobre eso, es un problema mayor ”.

China es el mayor productor y consumidor de oro del mundo, pero también uno de los menos transparentes, lo que obliga a los analistas a hacer sus propios cálculos basados en datos de importación, conjeturas y pistas.

Su programa oficial de compra de oro, gestionado por la Administración Estatal de Divisas (Safe), parte del Banco Popular de China, ha comprado oficialmente solo 25 toneladas en lo que va del año. El oro de reserva suele almacenarse en Shanghái o Beijing.

Safe tiene objetivos de compras de oro a uno y cinco años, y las tenencias actuales siguen muy por debajo de esos objetivos, según un exfuncionario de Safe.

Las compras no solo las realiza Safe y sus intermediarios, sino también el fondo soberano de China, CIC, y el ejército, que no están obligados a divulgar sus tenencias de manera oportuna.

Un proxy para medir las compras oficiales de Beijing es observar las exportaciones de oro del Reino Unido hacia China, porque las grandes barras preferidas por los bancos centrales se negocian principalmente en Londres. Usando este método, Société Générale estima que Safe importará unas 250 toneladas este año.

Otro método es calcular la brecha entre las importaciones netas de China y la producción doméstica de oro , y el cambio en las cantidades mantenidas por bancos comerciales o compradas por consumidores minoristas.

Usando este método, Plenum Research, una consultora de Beijing, calcula una “brecha” atribuible a compras oficiales de 1.351 toneladas en 2023 y 1.382 toneladas en 2022 —más de seis veces las compras públicas que China realizó en esos años.

Complica aún más el panorama el hecho de que China es el mayor minero de oro del mundo, con el 10% de la producción global el año pasado, lo que significa que también tiene la opción de comprar lingotes domésticamente para sus reservas.

A medida que China expande sus tenencias de oro, también está cortejando a países en desarrollo para almacenarlo en el país . Camboya acordó recientemente colocar oro recién comprado, pagado en renminbi, en la bóveda del Shanghai Gold Exchange en Shenzhen, según una persona cercana al acuerdo. El PBoC y Safe no respondieron a las solicitudes de comentario del Financial Times .

Muchos analistas de oro ni siquiera se arriesgan a adivinar la escala real de las compras del PBoC.