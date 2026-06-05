Brasil se encuentra desarrollando uno de los proyectos estratégicos más significativos de su época contemporánea : la edificación de su primer submarino de propulsión nuclear, una capacidad que es exclusiva de un limitado número de naciones en el mundo. Este proyecto tiene como objetivo modernizar la Marina brasileña y ampliar su capacidad operativa en el Atlántico Sur.

Este avance forma parte de un plan a largo plazo cuya meta es fortalecer la soberanía marítima y establecer una industria naval de alta tecnología.

La implementación de este sistema se ve favorecida por una inversión estatal constante y la colaboración técnica con Francia, lo que permitirá al país avanzar hacia una capacidad que se considerará un hito regional y transformará su poder naval.

¿Cómo es el nuevo submarino de alta tecnología de Brasil?

El submarino nuclear SN Álvaro Alberto es una pieza esencial del proyecto, el cual comenzó su construcción en octubre de 2023 en el Complejo Naval de Itaguaí. Dicha embarcación alcanzará una longitud aproximada de 100 metros, un desplazamiento que rondará las 6.000 toneladas y dispondrá de una tripulación cercana a los 100 integrantes.

El submarino se integra al programa PROSUB, una colaboración estratégica entre Brasil y Francia, que contempla la construcción de cuatro submarinos convencionales y una unidad de propulsión nuclear. Entre los años 2022 y 2025, la Marina brasileña ha avanzado en la incorporación de las embarcaciones Riachuelo, Humaitá, Tonelero y Angostura, todas desarrolladas a partir del diseño francés Scorpène, adaptadas a las especificidades operativas del país.

A pesar de que Brasil no fabrica armamento nuclear, posee la autorización para el desarrollo de un reactor naval, lo que lo posiciona, junto a Australia, entre los pocos países sin armas nucleares que están progresando en la construcción de una plataforma propulsada por energía nuclear.

Brasil avanza en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear en el Atlántico Sur (foto: archivo).

El submarino más avanzado del continente: especificaciones

El desarrollo nuclear brasileño tiene sus raíces en la década de 1970, periodo en el que se promovieron diversas iniciativas para dominar el ciclo del uranio e implementar un reactor destinado a aplicaciones navales. Posteriormente, parte de este conocimiento fue trasladado al ámbito civil; sin embargo, el enfoque militar experimentó un resurgimiento en 2008 con la introducción del programa PROSUB.

Los submarinos convencionales que forman parte de este programa, basados en el modelo Scorpène, exhiben avances significativos en cuanto a dimensiones y capacidades. Su longitud supera los 71 metros, su peso asciende a cerca de 1.870 toneladas y están equipados con torpedos F21, los cuales presentan características más modernas y eficientes en comparación con los utilizados previamente por la Marina brasileña.

El reactor que impulsará al Álvaro Alberto será de manufactura nacional y utilizará un sistema de agua presurizada, un estándar común entre las principales marinas del mundo. Además, Francia está colaborando en el diseño del casco y en la transferencia de tecnología necesaria para los componentes no nucleares.

Retos de ingeniería: 7 estrategias innovadoras efectivas

El presupuesto de 2023 asignó más de 100 millones de dólares para continuar el proyecto nuclear, además de recursos destinados al fortalecimiento de la industria naval. Para el gobierno de Lula da Silva, este programa representa una inversión estratégica de largo plazo y un avance tecnológico significativo.

La propulsión nuclear permitirá que el submarino opere durante períodos prolongados sin necesidad de salir a la superficie, ampliando su rango de acción en el Atlántico Sur. Esta capacidad es clave para la vigilancia de rutas marítimas, recursos energéticos y áreas estratégicas de interés para Brasil.

Se estima que el desarrollo completo del PROSUB puede superar los 8.000 millones de dólares, sumando los submarinos convencionales, el submarino nuclear y la infraestructura del complejo naval de Itaguaí.

Panorama actual y tendencias a futuro

El casco del Álvaro Alberto permanece en fase de construcción y el proyecto avanza junto con el desarrollo del reactor naval. La Marina brasileña anticipa que el submarino estará operativo en la próxima década, lo cual consolidará nuevas capacidades para operaciones en aguas profundas y misiones de largo alcance.

Con una de las costas más extensas del continente, Brasil se plantea la ampliación de su presencia marítima y el fortalecimiento de su aparato naval. El submarino nuclear se convertirá en una plataforma central dentro de esta estrategia de modernización y proyección oceánica.