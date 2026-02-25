El “Trump trade” está muerto. Larga vida al anti-Trump trade. Donde sea que se mire en los mercados financieros, aparecen señales de que los inversores globales están haciendo esfuerzos por evitar el Estados Unidos de Donald Trump. Los gestores de fondos no se sienten abatidos —ni mucho menos—. Los niveles de entusiasmo general por los activos más riesgosos son hoy similares a los que se registraban inmediatamente después de que el presidente ganara la reelección a fines de 2024, según encuestas a inversores. Pero la fuente de ese entusiasmo, y la forma en que se manifiesta en los mercados, se ha invertido. Entonces predominaba un discurso triunfalista sobre una nueva administración estadounidense dispuesta a desregular y estimular la economía hasta lograr un dominio imparable en la economía y los mercados globales. Se veía a EE.UU. en camino a absorber el crecimiento del resto del mundo desarrollado, impulsando al dólar y ampliando la brecha entre unas acciones estadounidenses boyantes y un panorama sombrío en otras regiones. Al adentrarnos en el segundo año del segundo mandato de Trump, el panorama es muy distinto. El optimismo sigue presente, pero aparece en lugares completamente diferentes. La forma más sencilla de medirlo es a través del desempeño bursátil. El índice de referencia S&P 500 de EE.UU. está ahora ligeramente en negativo en lo que va del año, oscilando de manera tediosa dentro de un rango inusualmente estrecho desde fines de diciembre. Normalmente, esto reflejaría un brote global de nerviosismo. Esta vez, sin embargo, la tensión se concentra en EE.UU., debido al estrés en su preciado sector tecnológico y a la disfunción en materia de políticas. Los mercados europeos y asiáticos, en cambio, se mantienen en buena forma. Las acciones globales, medidas por el ampliamente seguido índice MSCI World y con un fuerte sesgo hacia EE.UU., suben un 2% en lo que va de 2026. Es un desempeño aceptable. Pero si se excluye a EE.UU., el avance es de un mucho más alentador 9%. La realidad es que ha resultado conveniente esquivar los mercados estadounidenses por ahora. En lo que va del año, han sido una decepción. Este podría convertirse en el peor año para las acciones estadounidenses frente al resto del mundo desde al menos 1995. Aún no está claro qué tan significativa será la reciente corrección en los valores vinculados a la inteligencia artificial, pero la ola de inquietud sobre el impacto de la IA en el sector tecnológico en general está inclinando aún más la balanza lejos de EE.UU. y hacia Europa. En 2025, la gran normalización de la dependencia de los inversores globales respecto de EE.UU. —la piedra angular de la mayoría de las carteras durante las últimas décadas— era más un concepto que una realidad. Ahora, sin embargo, las encuestas periódicas de Bank of America muestran la mayor asignación positiva a activos en euros registrada hasta la fecha, en un notable reequilibrio global. El sondeo europeo del banco indica que más de un tercio de los inversores mantiene una asignación a acciones de la UE superior a la que sugerirían los índices de referencia, frente al 9% de hace apenas tres meses. Un 22% neto afirma ahora tener una exposición inferior a la de referencia en EE.UU., frente al 6% a fines de 2025. El rechazo parece ser real. El dinero no está saliendo masivamente de los mercados estadounidenses, pero banqueros e inversores señalan que los nuevos flujos que ingresan al sistema financiero buscan otros destinos. En ese contexto, resulta llamativo que incluso cuando Trump vio limitado su margen de acción —como ocurrió la semana pasada con los aranceles—, los mercados estadounidenses no repuntaron con fuerza. El mundo está avanzando, lenta pero firmemente. Europa no es la única beneficiaria, pero sí una de las principales. La gestora francesa Carmignac compara el momento con el despertar de “La Bella Durmiente”, con una serie de factores estructurales y económicos favoreciendo al llamado “Viejo Continente”. Sumas récord están ingresando en fondos de acciones europeas por parte de inversores que buscan diversificarse fuera del sector tecnológico y protegerse de los riesgos políticos internos de EE.UU. Inversores y analistas se animan a pensar que la economía alemana finalmente está girando la esquina, al comenzar a ejecutar sus planes de fuerte expansión fiscal, en gran medida congelados desde que fueron anunciados hace un año. Las encuestas empresariales de la eurozona no son brillantes, pero sí alentadoras. Mientras tanto, la economía estadounidense crece mucho más lentamente de lo previsto, a un tibio ritmo anual del 1,4%, similar al europeo, según datos recientes publicados la semana pasada. La fuerte dependencia del desempeño del sector tecnológico ha sido clave en el “milagro” de inversión estadounidense de la última década. Ahora ese motor tropieza al mismo tiempo que los datos económicos se debilitan y la política pasa de una crisis a otra. Los inversores están votando con su dinero. El gran reajuste, tantas veces minimizado por gestores en EE.UU., está claramente en marcha —les guste o no.