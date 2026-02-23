Tras años de alza, el precio del oro ha entrado en un terreno donde la narrativa lo impulsa. Liberándose de las fuerzas fundamentales que durante mucho tiempo explicaron sus altibajos, ahora sube gracias a relatos de riesgo e incertidumbre global, que hacen que esta época se parezca, para algunos observadores, a la fiebre del oro de los años 70. El oro se ha considerado durante mucho tiempo un refugio seguro porque su precio ha seguido el ritmo de la inflación durante siglos, aunque con altibajos. Los auges solían producirse en períodos de bajada de las tasas de interés reales. A medida que caían los rendimientos del dinero depositado en cuentas de ahorro o bonos, la gente tendía a invertir su patrimonio en oro, que no ofrece rendimientos, pero al menos puede subir de precio. Ese patrón empezó a cambiar significativamente en 2023. Las tasas de interés reales eran altas en comparación con el pasado reciente y seguían aumentando, pero los precios del oro comenzaron a despegar. El principal impulsor fue un enorme aumento de las compras por parte de los bancos centrales, que buscaban alejar sus tenencias del dólar, que Estados Unidos utilizó como arma para las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. El precio del oro se ha disparado desde entonces, pero lo que una vez llamé la “revolución antidólar liderada por bancos centrales extranjeros” ya no puede explicarlo. Durante el último año, el ritmo de compras de los bancos centrales se ha ralentizado. La demanda de joyería se ha desplomado ante el rechazo de los consumidores a los altos precios. En cambio, la demanda se ha disparado entre los inversores de todos los principales mercados, desde Estados Unidos hasta la India y el Reino Unido. La participación de los inversores en las compras de oro se duplicó el año pasado hasta alcanzar el 35% a nivel mundial, impulsada por los flujos torrenciales hacia los ETF de oro. En ningún lugar el fervor es más intenso que en China, donde los inversores minoristas “tía” se han lanzado de cabeza a la oleada de compras. En resumen, el oro se ve impulsado principalmente por la demanda financiera, y este cambio está alterando la comprensión tradicional de cómo calcular su valor. Los modelos utilizados durante mucho tiempo para explicar el precio del oro, que incluyen los rendimientos reales de los bonos y las expectativas de inflación, han fracasado. En relación con la inflación, por ejemplo, el precio del oro se encuentra ahora cinco desviaciones estándar por encima de su valor histórico; dicho de otro modo, se trata de un comportamiento excepcionalmente inusual. Mientras tanto, un modelo desarrollado por el Consejo Mundial del Oro atribuye más del 80 % de las últimas ganancias del oro al “riesgo e incertidumbre” o a “residuos” Es otra forma de decir historias aterradoras y “no tenemos ni idea”. La historia que cuentan los alcistas del oro es que la situación actual del mundo evoca el contexto de superciclos del oro pasados, es decir, mercados alcistas largos y sólidos como los de la década de 2000 y, especialmente, la de 1970. Pero la inflación actual está lejos de los niveles de dos dígitos de la era de Jimmy Carter. Y es difícil argumentar que incertidumbres como Donald Trump, los aranceles y Ucrania sean objetivamente más desconcertantes que, por ejemplo, los embargos petroleros, Vietnam y la crisis de los rehenes en Irán en aquel entonces. Otro argumento popular es que el oro sigue prosperando como refugio frente a la devaluación del dólar. Pero si es así, ¿por qué otras alternativas al dólar, como el bitcoin, se han desplomado, y por qué otros activos en dólares, como las acciones y los bonos estadounidenses, se han mantenido al alza? El oro también se desvinculó de los fundamentos en las últimas etapas de su auge de la década de 1970. A finales de esa década, se vendía a 500 dólares la onza, o aproximadamente 2,5 veces su valor implícito según las tasas de interés reales. Hoy, el precio del oro quintuplica este valor implícito o “justo”, a casi 5000 dólares la onza. Sin embargo, es difícil prever qué podría romper este impulso. La liquidez sigue siendo abundante a nivel mundial, por lo que muchas personas buscan más opciones para invertir. Incluso después de las recientes compras masivas, los inversores tienen relativamente poco oro en sus carteras. El superciclo de la década de 1970 solo terminó cuando la Reserva Federal comenzó a subir agresivamente los tipos de interés para combatir la inflación, y hay pocas probabilidades de que eso suceda ahora. Por lo tanto, los fanáticos del oro afirman que el metal precioso tiene mucho margen de mejora, y puede que tengan razón. Hasta ahora, en términos ajustados a la inflación, su valor se ha más que triplicado en los últimos 10 años. Pero eso no es mucho en comparación con su aumento de 12 veces durante la década de 1970. Y aunque parezca que los precios han subido de forma parabólica en los últimos meses, el aumento ha sido mucho menos espectacular que el pico de la etapa final del auge de la década de 1970, cuando el oro duplicó su precio en dos meses. Aunque he sido optimista sobre el oro durante muchos años, ahora soy más agnóstico. En un mercado alejado de los fundamentos e impulsado por un número creciente de historias aleatorias, es difícil saber qué narrativa es real y se mantendrá. Si quieres comprar más oro, simplemente tienes que creer. El autor preside Rockefeller International. Su último libro es “¿Qué salió mal con el capitalismo?”.