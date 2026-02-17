Una mayoría de grandes inversores espera que el nombramiento de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal debilite aún más al dólar, en una señal de que persisten las preocupaciones sobre la independencia del banco central de Estados Unidos. Casi el 60% de los gestores de fondos afirmó que la nominación de Warsh por parte de Donald Trump como presidente de la Fed perjudicaría a la moneda estadounidense, según una encuesta muy seguida entre administradores de fondos realizada por Bank of America. Solo una cuarta parte sostuvo que un dólar más fuerte forma parte del “trade Kevin Warsh”. El dólar repuntó brevemente a finales de enero después de que Trump eligiera a Warsh para suceder a Jay Powell, ya que la designación del exgobernador de la Fed calmó algunos temores de los inversores sobre un presidente demasiado proclive a bajar las tasas que atendiera los reiterados llamados de Trump a recortar las tasas de interés. Sin embargo, el rebote del dólar fue de corta duración y la divisa acumula una baja del 1,2% en lo que va del año frente a una cesta de monedas pares, lo que se suma a una caída superior al 9% en 2025. Los inversores señalaron que las preocupaciones por una política estadounidense errática —por ejemplo, las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia— están presionando a la baja a la moneda. Otra encuesta de BofA publicada el viernes mostró que los gestores de fondos adoptan la postura más bajista sobre el dólar en más de una década. “Que la Fed actúe de una manera mucho menos independiente es un riesgo al que creemos que la gente no está prestando demasiada atención”, dijo Dominic Bunning, jefe de estrategia de divisas del G10 en Nomura, quien añadió que una “función de reacción cada vez más poco ortodoxa por parte de la Reserva Federal realmente socava al dólar”. La encuesta de BofA mostró que el 38% de los gestores de fondos cree que la nominación de Warsh conducirá a mayores costos de endeudamiento del gobierno estadounidense junto con un dólar más débil. Esa combinación sugiere que los inversores temen que la Fed pueda aplicar recortes de tasas que no estén justificados por las perspectivas económicas, lo que elevaría las expectativas de inflación a largo plazo. Poco más de una quinta parte de los gestores de fondos espera que un dólar más débil vaya acompañado de menores rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En los últimos años, los costos de endeudamiento del gobierno y el valor de la moneda tendieron a moverse en la misma dirección, ya que mayores rendimientos de los bonos suelen señalar una economía más fuerte y, por lo tanto, atraer flujos de capital extranjero. Esa relación comenzó a deteriorarse el año pasado, cuando los rendimientos y el valor del dólar pasaron a estar más influidos por el riesgo político percibido proveniente de Estados Unidos. “El comportamiento del dólar ha cambiado”, afirmó Bunning. “Cuando aumenta la volatilidad, el dólar se debilita. Eso refleja que la volatilidad proviene de Estados Unidos”. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo subieron tras conocerse la nominación de Warsh en enero y los inversores citaron su intención de reducir el balance del banco central. Más de la mitad de los inversores encuestados —la proporción más alta registrada— también afirmó que espera un escenario de “no landing” en la economía global; es decir, no anticipan que la inflación regrese a la meta tras varios años de precios elevados.