Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”

El presidente Javier Milei volvió a elegir la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo para enviar un mensaje al sector agropecuario, uno de los principales respaldos políticos y económicos de su gestión. En su tercera participación consecutiva en el acto central de la muestra, el mandatario hizo un balance de los dos primeros años de Gobierno, defendió las medidas aplicadas sobre la actividad y sostuvo que el campo ingresa en una nueva etapa.

“Esta vez vengo a decirles algo que quiero que quede grabado en esta jornada: se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó durante su discurso ante productores, dirigentes rurales, funcionarios nacionales y gobernadores.

La 138° edición de la Exposición Rural coincide este año con el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La muestra reúne a más de 4.500 expositores de animales, alrededor de 400 expositores comerciales y espera recibir cerca de 1,3 millones de visitantes durante toda la edición.

Antes del discurso presidencial, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, renovó el histórico reclamo del sector por la eliminación definitiva de los derechos de exportación. “Las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre”, sostuvo, al tiempo que destacó que la reducción parcial de esos tributos permitió reinvertir recursos en tecnología, genética, maquinaria y mejoras productivas.

Balance de dos años de gestión

Milei comenzó su intervención recordando sus dos presentaciones anteriores en la pista central de Palermo. Señaló que en 2024 había pedido “paciencia” para llevar adelante un cambio “profundo y sustentable” y que un año después ya podía exhibir resultados. Ahora, sostuvo, esa etapa de transición comenzó a consolidarse.

En ese repaso, ubicó entre los principales logros de su administración la eliminación del cepo cambiario, medida que definió como “el robo más grande que sufrió el mercado”.

“El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”, afirmó el Presidente, al sostener que la eliminación de las restricciones cambiarias permitió mejorar las condiciones para el sector.

También enumeró la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y las primeras bajas permanentes de retenciones impulsadas por el Gobierno.

El campo como motor de la economía

En uno de los tramos más extensos de su discurso, Milei realizó una reflexión sobre el papel histórico de la agricultura en el desarrollo de la civilización. Planteó que el surgimiento de la producción agropecuaria permitió el nacimiento de la propiedad privada, la especialización del trabajo y el desarrollo económico, para luego contrastar esa visión con lo que definió como décadas de políticas que castigaron al sector.

“Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, sostuvo.

Récord de superficie sembrada y producción

Al retomar los indicadores económicos, el Presidente aseguró que el proceso de transformación ya comenzó a reflejarse en los resultados productivos.

“Después de apenas dos años de transitar este camino desregulador puedo pararme acá y mostrarles con números que la transición dejó de ser una promesa y es una realidad”, afirmó.

Como principal dato, señaló que durante la campaña 2025/26 se sembraron 40 millones de hectáreas, la mayor superficie de la historia argentina. Según indicó, mientras el área cultivada creció alrededor del 3%, la producción aumentó un 22% hasta alcanzar una cosecha récord superior a 164 millones de toneladas de granos, aproximadamente un 30% por encima del promedio de las últimas diez campañas.

A partir de esos datos, sostuvo que el país se encuentra “en los albores de una revolución tanto expansiva como intensiva en la siembra”, que permitirá recuperar competitividad frente a otros productores mundiales.

Exportaciones y carne: los otros indicadores que destacó

Milei también repasó los principales indicadores de exportación del complejo agroindustrial. Destacó que en 2025 las ventas externas del sector alcanzaron un récord superior a las 115 millones de toneladas, por un valor superior a u$s 52.000 millones, con exportaciones hacia más de 150 destinos.

Según afirmó, durante el primer semestre de este año esa tendencia continuó, con un crecimiento del 15% en volumen y del 17% en valor respecto del mismo período del año anterior.

Entre los productos que mencionó, destacó los récords alcanzados por el maíz, el trigo y el girasol, así como el crecimiento de las exportaciones de estos cultivos y la apertura del mercado chino para las ventas de trigo y maíz argentinos.

En materia ganadera, aseguró que la carne vacuna atraviesa “un momento histórico” y destacó el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, mercado para el que, según señaló, el Gobierno logró quintuplicar la cuota de exportación y al que ya se vendió más carne durante el primer semestre que en todo el año pasado.

Asimismo, felicitó a los criadores, cabañeros y genetistas, al sostener que la mejora genética desarrollada durante décadas convirtió a la producción argentina en un activo demandado por los principales países ganaderos del mundo.

“El campo genera valor y empleo”

Sobre el final de este tramo del discurso, el Presidente rechazó las críticas que históricamente cuestionaron el aporte del sector a la economía.

“Nunca más debemos permitir que alguien nos venga con la cantinela de que el campo no agrega valor ni genera empleo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el complejo agroindustrial explica cerca de una cuarta parte del empleo formal del país y remarcó el impacto que la actividad tiene sobre múltiples cadenas productivas, desde la biotecnología y la industria aceitera hasta la producción de maquinaria, insumos y servicios.

El cronograma para bajar las retenciones

Uno de los principales anuncios del Presidente estuvo vinculado con la reducción gradual de los derechos de exportación. Milei repasó el esquema de rebajas ya definido por el Gobierno y destacó que, por primera vez, el sector cuenta con un cronograma de disminución de la carga tributaria.

Según detalló, la alícuota para la soja pasó del 33% al 24% y continuará reduciéndose de manera gradual hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. En el caso de sus derivados —harina y aceite—, indicó que el derecho de exportación bajó del 31% al 22,5%, con el objetivo de llegar al 14%.

También recordó que el maíz pasó del 12% al 8,5% y que la meta es reducirlo al 5,5%, mientras que para el trigo y la cebada la alícuota ya descendió del 12% al 5,5%.

“Por primera vez en la historia nacional el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene por fin previsibilidad y, por sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos”, afirmó.

Superávit fiscal como condición para bajar impuestos

Milei sostuvo que la continuidad de ese proceso dependerá del equilibrio de las cuentas públicas y volvió a defender el superávit fiscal como uno de los pilares centrales de su programa económico.

“Todo es posible únicamente gracias al superávit fiscal, porque el superávit es el motor que nos está llevando al futuro y no hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido”, aseguró.

En ese sentido, planteó que “la única alternativa al superávit es el déficit” y advirtió que un regreso a ese esquema implicaría volver a las políticas económicas que, según su visión, afectaron históricamente al sector agropecuario.

Proyecto para reforzar la propiedad privada

El Presidente también anunció que el Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que, según explicó, busca brindar mayores garantías jurídicas para las inversiones en el sector agropecuario.

“Este proyecto no solo protege a nuestros productores de posibles expropiaciones, una experiencia traumática que ha vivido este sector, sino que habilita la inversión de capital en nuestro sector agropecuario”, sostuvo.

De acuerdo con Milei, la iniciativa podría facilitar el desembarco de inversiones en actividades como la industria forestal, la producción láctea, distintas economías regionales y proyectos de riego para zonas áridas. En ese marco, estimó que la aprobación de la ley permitiría atraer inversiones por unos u$s 15.000 millones.

Fertilizantes: apuesta al gas y a reducir costos

Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en el desarrollo energético y su impacto sobre la competitividad del agro.

Milei destacó el anuncio de una inversión de u$s 7.200 millones para construir una planta de urea granulada con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029.

Según explicó, el proyecto permitirá sustituir importaciones de uno de los principales fertilizantes utilizados por el sector agropecuario.

“Con esta planta, la Argentina deja de depender del humor del mundo para producir uno de los insumos más críticos del campo y lo hacemos con nuestro propio gas”, afirmó.

Silos de urea granulada

El mandatario sostuvo que esa inversión contribuirá a reducir de manera estructural los costos de producción y atribuyó esa posibilidad al desarrollo de los recursos energéticos nacionales.

Hidrovía, puertos y menor costo logístico

En otro tramo de su intervención, el Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar el régimen de navegación del país y defendió la profundización del proceso de apertura de la Hidrovía.

Según explicó, la iniciativa buscará ampliar la libre navegación de los ríos, habilitar nuevos puertos privados y reducir los costos logísticos para las economías regionales.

Milei aseguró que la combinación de una nueva licitación de la Hidrovía con la expansión de la infraestructura portuaria permitirá abaratar significativamente el costo del transporte, especialmente para los productores del norte argentino.

“Para un productor del norte, esta baja del costo logístico equivale a una reducción de aproximadamente ocho puntos de retenciones”, afirmó.

También sostuvo que la medida tendrá un fuerte impacto sobre la industria forestal y contribuirá a federalizar el comercio exterior al generar nuevas salidas para la producción del interior del país, sin depender exclusivamente de los puertos del Gran Rosario y del área metropolitana de Buenos Aires.

Como parte de ese proceso, mencionó la construcción de un puerto multipropósito en Timbúes, sobre el río Paraná, con una inversión de u$s 277 millones, y aludió a la evaluación de un nuevo proyecto de hidrovía hacia el centro de Neuquén para fortalecer las exportaciones de distintas economías regionales.

“El verdadero milagro”

Sobre el cierre de este tramo del discurso, Milei volvió a contrastar la situación actual con la que, según su visión, atravesó históricamente el sector.

Definió al agro como un sector que logró mantenerse competitivo pese a décadas de “cadenas regulatorias e impositivas” y afirmó que esa etapa comienza a quedar atrás.

“Ahora es momento del verdadero milagro: un nuevo siglo de crecimiento sin límites”, sostuvo.

En esa línea, proyectó una fuerte expansión de la producción agrícola y aseguró que existen condiciones para duplicar el volumen actual hasta alcanzar las 300 millones de toneladas de granos.

Además, adelantó que el Gobierno impulsará un régimen de protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de semillas, con el objetivo de incentivar la innovación local.

“Vamos a darle un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas para que la tecnología argentina hecha por argentinos pueda venderse acá y potenciar nuestros rendimientos, en lugar de solo potenciar los rendimientos de otros países”, concluyó.