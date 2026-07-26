Poner arroz debajo de la cama | Para qué sirve y por qué cada vez más gente lo hace.

Puede parecer inusual en un primer momento, sin embargo, colocar arroz bajo la cama constituye una práctica con un público seguidor en varias regiones del mundo.

Algunos individuos lo realizan por tradición, otros lo hacen por convicción personal y muchos han obtenido resultados satisfactorios al probarlo. No obstante, ¿qué motiva este comportamiento?

El arroz como deshumidificante natural

Una de las explicaciones más concretas y respaldadas tiene que ver con las propiedades físicas del arroz crudo.

El grano es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del ambiente de forma natural. En habitaciones con escasa ventilación o donde se acumula humedad, como en departamentos de planta baja o en épocas de lluvia, colocar un recipiente con arroz puede contribuir a reducir ese exceso de vapor en el aire.

Este mismo principio es el que lleva a muchas personas a introducir el celular mojado en un recipiente con arroz: no es un mito, el grano efectivamente capta la humedad circundante.

Aplicado al dormitorio, puede ser una alternativa económica y casera frente a los deshumidificadores eléctricos, aunque con un alcance más limitado.

Arroz debajo de la cama: simbolismo de abundancia y protección energética

Más allá de su dimensión científica, el arroz bajo la cama ocupa un lugar significativo en diversas tradiciones populares y prácticas de bienestar energético. En diversas culturas tanto latinoamericanas como asiáticas, se le atribuye una conexión con la abundancia, la protección del hogar y la atracción de energía positiva al espacio donde se reposa.

Los practicantes de esta tradición suelen colocar el arroz en un recipiente de vidrio o en una bolsita de tela, a menudo acompañado de sal gruesa u otros elementos. La premisa es que el grano actúa como un imán que capta las energías densas del entorno y resguarda el descanso de los ocupantes de la habitación.

A continuación, se presentan los usos más comunes que se le atribuyen al arroz bajo la cama:

Absorber humedad en espacios cerrados o mal ventilados.

Atraer abundancia según tradiciones de diversas culturas.

Proteger el descanso y propiciar un entorno energéticamente más limpio.

Repeler insectos en ciertas interpretaciones del ritual, en combinación con hierbas.

Estabilizar el ambiente en hogares que enfrentan problemas de condensación.

Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa

¿Cada cuánto hay que reemplazar el arroz para absorción?

Si el objetivo es energético, muchas personas lo renuevan en luna nueva o cada mes.

Si se utiliza con fines de absorción de humedad, lo recomendable es reemplazar el arroz cada dos o tres semanas, dado que su efectividad disminuye conforme se satura.

En cualquier caso, el arroz que se ha utilizado no debe ser cocinado ni consumido posteriormente.

La magia del arroz bajo la cama: equilibrio y bienestar en el hogar

La práctica de colocar arroz debajo de la cama también está ganando popularidad en ciertos círculos de bienestar y feng shui. Expertos en estas disciplinas señalan que el arroz no solo ayuda a absorber la humedad, sino que también puede crear un espacio más armonioso y equilibrado, favoreciendo un sueño reparador.

Además, algunas personas combinan este ritual con la incorporación de piedras o cristales, potenciando así las energías positivas en el hogar.

Otra tendencia que surge a partir de este hábito es el uso de arroz en rituales de limpieza energética. Practicantes de diversas tradiciones sugieren que, al sustituir el arroz cada mes, se retiran las energías negativas acumuladas, lo que puede contribuir a un ambiente más ligero y propicio para el descanso. Este enfoque resuena con aquellos que buscan tanto beneficios prácticos como espirituales en su vida diaria.