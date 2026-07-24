Puede que la mayor parte del mundo se haya cansado hace tiempo de las guerras arancelarias estadounidenses, pero la Administración Trump rebosa de energía. En los últimos días ha anunciado aranceles punitivos a las importaciones de Brasil, ha desplegado nuevas armas comerciales contra Canadá y ha preparado gravámenes sustitutivos de entre el 10% y el 12,5% para 60 socios comerciales. ¡Cuánta confrontación! ¿Está dando algún resultado?

Según algunos indicadores obvios, la verdad es que no. La opinión pública se muestra escéptica; alrededor de seis de cada diez estadounidenses desconfían de las decisiones en política comercial de Donald Trump . A pesar de algunos anuncios de inversión prometedores, el sector manufacturero no está en auge. El déficit comercial de bienes se ha reducido recientemente, pero sólo porque el año pasado se disparó cuando los importadores se apresuraron a adelantarse a la entrada en vigor de los aranceles. Si ignoramos esos meses distorsionados, apenas ha variado.

Los aranceles han generado algunos ingresos, aunque menos desde que el Tribunal Supremo declaró ilegales algunos de ellos. Sin contar los reembolsos, en junio recaudaron 24.000 millones de dólares (21.100 millones de euros), aproximadamente el 5% de los ingresos fiscales del Gobierno. Es cierto que esto coloca a Estados Unidos en una posición inusual. De los países de renta alta cuya recaudación depende en igual o mayor medida de los aranceles a las importaciones, muchos son pequeñas islas como Barbados o las Bahamas, que los valoran por su conveniencia administrativa.

En otros indicadores, los resultados son más desiguales. Los aranceles claramente han arrancado concesiones a algunos socios comerciales, transmitiendo el mensaje de que la intimidación puede funcionar cuando tus intereses son limitados, tus objetivos dependen del mercado o cuando el temor a perder tu paraguas de seguridad es intenso. O también cuando tu objetivo parece grande, pero en realidad son 27 estados miembros enfrentados, envueltos en un mismo abrigo.

Los críticos argumentan que, dado que la Administración no está intentando negociar la reducción de los aranceles a cero, y los socios comerciales de Estados Unidos parecen haber aceptado un nuevo nivel base más alto, el presidente está intentando perjudicar a otros países dando un puñetazo en la cara a los estadounidenses. Si bien en teoría los extranjeros podrían bajar sus precios para mantener el acceso al mercado estadounidense, los economistas han tenido dificultades para encontrar evidencias de ello.

Algunos estudios recientes han aportado matices importantes a esta perspectiva. Un informe publicado en febrero exponía que, de hecho, los exportadores a Estados Unidos han sufrido un duro golpe. Los aranceles impuestos por Trump en 2018 y 2019 durante su primer mandato hundieron los volúmenes y aumentaron los costos, lo que, en igualdad de condiciones, debería haber provocado una suba de los precios. El hecho de que no aumentasen significa que los exportadores soportaron alrededor del 60% de la carga arancelaria. Cabe aclarar que esto no implica que los estadounidenses salieran ganando, sino que los extranjeros también salieron perdiendo. (Para Trump, esto podría considerarse una victoria).

Otro estudio sobre los aranceles del año pasado confirmó que, cuando los importadores estadounidenses continuaron comprando los mismos artículos del mismo proveedor, los precios no variaron tras la entrada en vigor de los aranceles. Sin embargo, cuando los importadores cambiaron de proveedor, un aumento de los aranceles de 8 puntos porcentuales se asoció con una caída de aproximadamente el 5% en los precios de importación previos a la aplicación de los aranceles . De nuevo, esto no es necesariamente una victoria. Alrededor de la mitad de esa caída parece deberse a que los compradores optaron por productos de peor calidad. (Mi impresión personal es que una parte se debió al fraude).

¿Qué hay del objetivo de incentivar a los compradores estadounidenses a alejarse de un proveedor dominante y potencialmente hostil? Cuando el arancel relativo sobre las importaciones chinas alcanzó niveles estratosféricos la primavera pasada, las importaciones directas de China cayeron drásticamente. Luego, cuando la tasa arancelaria relativa sobre las importaciones chinas disminuyó, el cambio persistió. Mientras que la cuota de China en las importaciones estadounidenses fue del 13% en 2024, en los 12 meses hasta mayo de 2026, esa cuota fue inferior al 8%.

Trump amplió su ofensiva comercial con nuevos aranceles que alcanzan a más de 60 socios comerciales de Estados Unidos.

El cambio fue más pronunciado en artículos electrónicos como smartphones y ordenadores portátiles, aunque no está claro cuánto de la cadena de suministro relacionada también se trasladó. La experiencia demuestra que las operaciones de ensamblaje pueden moverse con relativa facilidad a Vietnam o México, pero la dependencia de los formidables ecosistemas manufactureros de China es más difícil de reemplazar.

Hay un último indicador que probablemente resulte desagradable para los importadores estadounidenses: la capacidad de presión. En este aspecto, Trump había ido obteniendo resultados cada vez peores. Incluso antes de que la Corte Suprema declarara ilegales sus aranceles del “día de la liberación”, el presidente ocasionalmente hacía declaraciones en redes sociales que nunca se concretaban. Posteriormente, las dudas sobre su autoridad legal hicieron que se pareciera cada vez más a un abuelo que agita el puño en el aire.

En efecto, el fallo judicial desplazó algo del poder del presidente a los perfiles más técnicos y jurídicos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Esto no significa que la Administración se haya vuelto más conciliadora. La política comercial como arma coercitiva llegó para quedarse. Pero se está volviendo más deliberada y probablemente más selectiva, lo que, por desgracia para los socios comerciales de Trump, significa que tendrá un mayor impacto.